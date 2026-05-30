Ancelotti diz que não cortará Neymar e vê lesão como 'pequeno problema'

TERESÓPOLIS, RJ - Carlo Ancelotti falou pela primeira vez sobre a lesão de Neymar e tentou minimizar o problema. O técnico da Seleção Brasileira tratou como uma questão pequena e, mesmo sem ser perguntado, descartou a chance de cortar qualquer jogador para a Copa do Mundo.

Ele não deu muitos detalhes, mas manteve a versão parecida com o que tem passado a CBF responsabilizando o Santos pelas primeiras informações passadas para o departamento médico da amarelinha.

"Antes da convocação, recebemos um comunicado do Santos que dizia que ele tinha um edema. Deixamos o Santos cuidar disso até o dia 27. O jogador foi convocado porque tinha que ser convocado. A CBF tomou conta a partir do dia 27, estamos tomando conta do problema dele", iniciou.

"Pensamos que ele vai recuperar o mais rápido possível, está animado, trabalhando bem. Para ser claro, ele vai estar conosco até o dia que se recuperar e estiver disponível. Pensamos que ele pode recuperar para o primeiro jogo da Copa. Se não estiver nesse, estará no segundo. Não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém. São esses 26 jogadores que vão jogar a Copa do Mundo. Por má sorte do Neymar, ele teve esse pequeno problema que não o permite treinar com o grupo, mas ele está trabalhando bem para se recuperar", completou.

Carlo Ancelotti disse que a Seleção Brasileira não terá cortes até a Copa do Mundo. Rafael Ribeiro/CBF

Ancelotti ainda explicou qual critério foi usado por ele para convocar Neymar mesmo sem que ele esteja 100% para a competição. O comandante tinha dito anteriormente que só convocaria um atleta que estivesse nas suas melhores condições para o Mundial, mas alegou que talvez não tenha se explicado bem.

"Eu falei sobre eles precisarem estar 100%, mas também falei em março, talvez não explicando bem, que podia chamar um jogador que não estava 100%, mas que poderia estar 100% na Copa. Por má sorte, não pode estar 100% na Copa o Militão, o Rodrygo, o Estêvão... Mas Neymar pode estar", explicou.