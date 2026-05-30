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Copa do Mundo

Ancelotti diz que não cortará Neymar e vê lesão como 'pequeno problema'

Técnico da Seleção Brasileira descartou cortar qualquer jogador e disse acreditar que Neymar estará recuperado a tempo de disputar o Mundial

Publicado em 30 de Maio de 2026 às 10:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mai 2026 às 10:57
TERESÓPOLIS, RJ - Carlo Ancelotti falou pela primeira vez sobre a lesão de Neymar e tentou minimizar o problema. O técnico da Seleção Brasileira tratou como uma questão pequena e, mesmo sem ser perguntado, descartou a chance de cortar qualquer jogador para a Copa do Mundo.
Ele não deu muitos detalhes, mas manteve a versão parecida com o que tem passado a CBF responsabilizando o Santos pelas primeiras informações passadas para o departamento médico da amarelinha.
"Antes da convocação, recebemos um comunicado do Santos que dizia que ele tinha um edema. Deixamos o Santos cuidar disso até o dia 27. O jogador foi convocado porque tinha que ser convocado. A CBF tomou conta a partir do dia 27, estamos tomando conta do problema dele", iniciou.
"Pensamos que ele vai recuperar o mais rápido possível, está animado, trabalhando bem. Para ser claro, ele vai estar conosco até o dia que se recuperar e estiver disponível. Pensamos que ele pode recuperar para o primeiro jogo da Copa. Se não estiver nesse, estará no segundo. Não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém. São esses 26 jogadores que vão jogar a Copa do Mundo. Por má sorte do Neymar, ele teve esse pequeno problema que não o permite treinar com o grupo, mas ele está trabalhando bem para se recuperar", completou.
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti disse que a Seleção Brasileira não terá cortes até a Copa do Mundo. Rafael Ribeiro/CBF
Ancelotti ainda explicou qual critério foi usado por ele para convocar Neymar mesmo sem que ele esteja 100% para a competição. O comandante tinha dito anteriormente que só convocaria um atleta que estivesse nas suas melhores condições para o Mundial, mas alegou que talvez não tenha se explicado bem.
"Eu falei sobre eles precisarem estar 100%, mas também falei em março, talvez não explicando bem, que podia chamar um jogador que não estava 100%, mas que poderia estar 100% na Copa. Por má sorte, não pode estar 100% na Copa o Militão, o Rodrygo, o Estêvão... Mas Neymar pode estar", explicou.
O regulamento da Copa do Mundo prevê que um jogador pode ser substituído até 24 horas antes da estreia. Neste caso, isso significa até 19h do dia 12 de junho, já que o primeiro jogo da Seleção está marcado para o dia 13 contra Marrocos.

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