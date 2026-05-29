Prestianni ficou fora da Copa por punição no caso Vini Jr, diz jornal





A Seleção da Argentina decidiu não convocar o atacante do Benfica por causa da punição, que impede Prestianni de atuar nas duas primeiras rodadas do torneio. O atacante do Benfica estava na pré-lista da atual campeã mundial e vinha sendo convocado, mas a impossibilidade de jogar no começo da Copa virou um obstáculo considerado decisivo para Scaloni.





O jornal também apontou a preocupação com a imagem da seleção argentina no torneio. A presença de Prestianni após o episódio envolvendo Vinicius Junior poderia ser vista como um problema de reputação para a Argentina durante o Mundial. Se convocado, Prestianni cumpriria dois jogos de suspensão nas primeiras rodadas da Copa do Mundo. A Uefa puniu o atacante argentino com até seis jogos de suspensão por discriminação contra Vinicius Jr, jogador do Real Madrid, em jogo da Champions League. A Fifa estendeu a suspensão para seus torneios.