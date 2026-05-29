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Copa do Mundo

Prestianni ficou fora da Copa por punição no caso Vini Jr, diz jornal

Argentino foi suspenso por racismo contra o brasileiro em fevereiro

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2026 às 16:57
Vinícius Júnior e Prestianni
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Gianluca Prestianni ficou fora da lista final da Argentina para a Copa do Mundo por causa da suspensão recebida após o caso envolvendo Vinicius Junior. A informação é do jornal As. 


A Seleção da Argentina decidiu não convocar o atacante do Benfica por causa da punição, que impede Prestianni de atuar nas duas primeiras rodadas do torneio. O atacante do Benfica estava na pré-lista da atual campeã mundial e vinha sendo convocado, mas a impossibilidade de jogar no começo da Copa virou um obstáculo considerado decisivo para Scaloni.


O jornal também apontou a preocupação com a imagem da seleção argentina no torneio. A presença de Prestianni após o episódio envolvendo Vinicius Junior poderia ser vista como um problema de reputação para a Argentina durante o Mundial. Se convocado, Prestianni cumpriria dois jogos de suspensão nas primeiras rodadas da Copa do Mundo. A Uefa puniu o atacante argentino com até seis jogos de suspensão por discriminação contra Vinicius Jr, jogador do Real Madrid, em jogo da Champions League. A Fifa estendeu a suspensão para seus torneios.


O episódio aconteceu no dia 17 de fevereiro, no Estádio da Luz, em Lisboa. Vini Jr. fez o gol da vitória por 1 a 0 do Real Madrid sobre o Benfica e dançou em frente à bandeirinha de escanteio. A dança irritou jogadores e torcedores do Benfica. Um dos mais irritados, o atacante Gianluca Prestianni discutiu com o brasileiro e, em determinado momento, cobriu a boca com a camiseta. Logo em seguida, Vini Jr. denunciou ao árbitro que teria sido chamado de "mono" (macaco, em espanhol). A Uefa passou a investigar o caso e suspendeu Prestianni. O argentino foi impedido de entrar em campo no jogo de volta, disputado no Santiago Bernabéu. Na ocasião, o Real venceu por 2 a 1, com gol de Vini Jr. e ações da torcida contra o racismo.

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