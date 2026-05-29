Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Futebol
  • Ancelotti monta seleção brasileira para amistoso e indica base para a Copa
Seleção Brasileira

Ancelotti monta seleção brasileira para amistoso e indica base para a Copa

treinador promoveu um coletivo nesta sexta-feira, 29, com a equipe que deve entrar em campo no amistoso contra o Panamá, domingo, 31, no Maracanã

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 15:39

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

29 mai 2026 às 15:39
Ancelotti, técnico do Brasil
Ancelotti, técnico do Brasil Agif/Folhapress

Carlo Ancelotti esboçou o time que, se nada mudar, será a base da seleção brasileira para a estreia na Copa do Mundo. O treinador promoveu um coletivo nesta sexta-feira, 29, com a equipe que deve entrar em campo no amistoso contra o Panamá, domingo, 31, no Maracanã.

Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Matheus Cunha, Vini Jr. e Luiz Henrique trabalharam entre os titulares.

Da equipe projetada para enfrentar Marrocos no dia 13 de junho, em Nova Jersey, na abertura do Grupo C da Copa, só haverá mudança na dupla de zaga, com as entradas de Marquinhos e Gabriel Magalhães. Os dois, além de Gabriel Martinelli, ainda não se apresentaram porque, neste sábado, 30, disputam a final da Liga dos Campeões por seus respectivos clubes, Arsenal e PSG

Não há surpresas, portanto, na ideia de Ancelotti para iniciar o Mundial. Luiz Henrique deve ser o substituto de Estêvão, que seria titular, mas acabou nem convocado por causa da grave lesão muscular que sofreu atuando pelo Chelsea. No trabalho realizado nesta sexta-feira, Matheus Cunha e Vini Jr. se revezaram como homens de referência no setor ofensivo.

Neymar, que tenta se recuperar de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, desceu ao gramado, de tênis, para acompanhar o trabalho dos companheiros. Ele passou boa parte da atividade ao lado de Carlo Ancelotti. Por enquanto, realiza tratamento fisioterápico e não há previsão de quando poderá, de fato, voltar a trabalhar com bola e de chuteiras no gramado. A estimativa de recuperação, segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, é de duas a três semanas.

Os jogadores voltam a treinar neste sábado, 30, às 11h. No início da tarde, o grupo viaja para o Rio de Janeiro, desta vez de ônibus após a chegada em helicópteros na quarta-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vinícius Júnior e Prestianni
Prestianni ficou fora da Copa por punição no caso Vini Jr, diz jornal
Imagem de destaque
Brasil estreia na Copa no Dia de Santo Antônio: entenda os simbolismos da data
Imagem de destaque
Clássicos reinventados: 7 cores de esmalte que prometem dominar o outono/inverno 2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados