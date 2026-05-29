Entenda por que o Wi-fi doméstico costuma cair perto da cozinha

Metais

Geladeiras, materiais metálicos e armários de metal criam uma barreira física, pois o sinal não consegue ultrapassar essas superfícies.





Micro-ondas

O micro-ondas, mesmo que blindado, quando está ligado, pode soltar uma pequena parcela de radiofrequência. Essa parcela não afeta os humanos, mas já é o bastante para comprometer o sinal do Wi-Fi.





Paredes

Se houver muitas paredes entre o local onde o roteador se encontra e a cozinha, o roteador pode ficar fraco.





Espelhos

A cozinha que tem espelhos gera instabilidade, pois as ondas do sinal podem ir para direções indesejadas.