Entenda por que o Wi-fi doméstico costuma cair perto da cozinha

Perder o sinal do Wi-Fi ao entrar na cozinha é um problema relativamente comum em muitas residências. Os eletrodomésticos, estruturas metálicas e paredes podem interferir diretamente na conexão.
O comentarista de tecnologia da rádio CBN Vitória, Gilberto Sundré, explica o que interfere na conexão do Wi-Fi na cozinha e traz sugestões para melhoria no sinal. Confira:
- Metais
Geladeiras, materiais metálicos e armários de metal criam uma barreira física, pois o sinal não consegue ultrapassar essas superfícies.
- Micro-ondas
O micro-ondas, mesmo que blindado, quando está ligado, pode soltar uma pequena parcela de radiofrequência. Essa parcela não afeta os humanos, mas já é o bastante para comprometer o sinal do Wi-Fi.
- Paredes
Se houver muitas paredes entre o local onde o roteador se encontra e a cozinha, o roteador pode ficar fraco.
- Espelhos
A cozinha que tem espelhos gera instabilidade, pois as ondas do sinal podem ir para direções indesejadas.
Como melhorar o sinal de Wi-Fi
O problema pode ser resolvido reposicionando o roteador para um lugar central ou melhor localizado dentro da residência. Além disso, se possível, afastar ou reposicionar os objetos que estão perto do Wi-Fi e criam barreiras.
Se o local for amplo, a sugestão é instalar mais de um roteador, pois, em alguns casos, o problema é a intensidade do sinal.