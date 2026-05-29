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Não é mito

Entenda por que o Wi-fi doméstico costuma cair perto da cozinha

Veja os motivos e como melhorar a conexão de um dos ambientes mais críticos para perda de sinal dentro de casa

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 16:33

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

29 mai 2026 às 16:33
Wi-fi, internet
Os problemas com a conexão podem ser resolvidos com soluções rápidas dentro de casa
 Pixabay

Perder o sinal do Wi-Fi ao entrar na cozinha é um problema relativamente comum em muitas residências. Os eletrodomésticos, estruturas metálicas e paredes podem interferir diretamente na conexão. 


O comentarista de tecnologia da rádio CBN Vitória, Gilberto Sundré, explica o que interfere na conexão do Wi-Fi na cozinha e traz sugestões para melhoria no sinal. Confira: 

  • Metais

Geladeiras, materiais metálicos e armários de metal criam uma barreira física, pois o sinal não consegue ultrapassar essas superfícies. 


  • Micro-ondas

O micro-ondas, mesmo que blindado, quando está ligado, pode soltar uma pequena parcela de radiofrequência. Essa parcela não afeta os humanos, mas já é o bastante para comprometer o sinal do Wi-Fi.


  • Paredes 

Se houver muitas paredes entre o local onde o roteador se encontra e a cozinha, o roteador pode ficar fraco. 


  • Espelhos 

A cozinha que tem espelhos gera instabilidade, pois as ondas do sinal podem ir para direções indesejadas. 

Como melhorar o sinal de Wi-Fi

O problema pode ser resolvido reposicionando o roteador para um lugar central ou melhor localizado dentro da residência. Além disso, se possível, afastar ou reposicionar os objetos que estão perto do Wi-Fi e criam barreiras.


Se o local for amplo, a sugestão é instalar mais de um roteador, pois, em alguns casos, o problema é a intensidade do sinal. 

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