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Violência

Homem é morto a tiros dentro de lava a jato em Vitória

Crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (29) em um estabelecimento localizado entre os bairros Tabuazeiro e Maruípe; polícia investiga o caso

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 17:27

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

29 mai 2026 às 17:27
Funcionário de lava-jato é morto a tiros em Vitória; outro homem fica ferido
Área onde o crime ocorreu foi isolada pela polícia Reprodução | TV Gazeta

Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (29) dentro de um lava a jato localizado entre os bairros Tabuazeiro e Maruípe, em Vitória. O nome dele não foi divulgado.


De acordo com as primeiras informações apuradas pela repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o crime aconteceu por volta das 16 horas e assustou moradores da região. A vítima seria funcionária do estabelecimento e o homem baleado seria proprietário. 


Segundo os militares que atuaram na ocorrência, os dois estavam limpando um carro quando foram surpreendidos por criminosos que passaram em uma motocicleta por uma rua nos fundos do estabelecimento e efetuaram diversos disparos. A vítima foi atingida na cabeça. Já o dono do lava a jato acabou baleado na nuca. 


Mesmo ferido, ele conseguiu sair do estabelecimento e caiu em uma rua próxima. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde passou por cirurgia. Ainda segundo as informações apuradas no local, o estabelecimento havia sido inaugurado há menos de um mês.


O lava a jato foi isolado pela Polícia Militar para o trabalho das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica. Ainda segundo as informações apuradas no local, policiais da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no estabelecimento para ouvir testemunhas e buscar informações que possam ajudar a esclarecer a motivação do crime e identificar os autores dos disparos.


Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada no bairro Maruípe e segue em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).


A corporação informou ainda que o corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares. “Somente após a conclusão das diligências em andamento teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções”, informou a Polícia Civil.


A Polícia Militar informou, por volta das 16h50, que a ocorrência estava em andamento.

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