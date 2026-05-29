ES estuda legislação própria para conter acidentes com bikes elétricas

O Espírito Santo estuda criar regras próprias para tentar conter o aumento dos acidentes envolvendo bicicletas elétricas e outros equipamentos de micromobilidade. A informação foi divulgada pelo gerente de Fiscalização de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Jederson Lobato, em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (29).





A discussão ocorre em meio ao crescimento expressivo dos registros no Estado. Somente nos quatro primeiros meses de 2026, foram contabilizados 205 sinistros envolvendo bikes elétricas, com 27 casos de lesões graves e duas mortes, segundo dados do Observatório de Segurança Pública.





Segundo Lobato, o Detran criou um grupo de trabalho para discutir formas de regulamentação e fiscalização desses veículos, já que a legislação federal ainda não acompanha a realidade observada nas ruas. "Estamos trabalhando em um grupo que estuda a possibilidade de regulamentar alguma questão no âmbito estadual, porque a legislação de trânsito tem que ser de abrangência nacional. Então, as competências do que o Estado e o município podem fazer no âmbito de legislação são bem reduzidas", disse.





O grupo reúne representantes do Comitê Permanente de Preservação da Vida no Trânsito, formado por órgãos federais, estaduais e municipais. “O que parece ser o grande problema é que a legislação federal ainda não acompanhou a realidade que a gente vê nas vias urbanas. Nós não temos meios, é, de registrar, de identificar o proprietário, de fiscalizar de fato a velocidade que esses veículos estão trafegando, isso a legislação federal ainda não nos dá elementos", explicou o especialista.