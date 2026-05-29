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Clássicos reinventados: 7 cores de esmalte que prometem dominar o outono/inverno 2026 

Dos vinhos intensos aos neutros sofisticados, veja como as tonalidades da estação ganham novas leituras, cheias de personalidade
Portal Edicase

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Publicado em 29 de Maio de 2026 às 16:52

Outono/inverno 2026 aposta em tonalidades repaginadas, mais sofisticadas e cheias de personalidade (Imagem: New África | Shutterstock)
Outono/inverno 2026 aposta em tonalidades repaginadas, mais sofisticadas e cheias de personalidade Crédito: Imagem: New África | Shutterstock
Os esmaltes clássicos seguem em alta no outono/inverno 2026, mas com uma proposta bem diferente das temporadas anteriores. Em vez das versões tradicionais e previsíveis, a estação aposta em tonalidades repaginadas, mais sofisticadas e cheias de personalidade, acompanhando o desejo das consumidoras por cores versáteis, que vão bem com tudo, porém mais atuais e interessantes.
Segundo a educadora e mentora de manicures e instrutora do Instituto Embelleze, Carol Lucena, a principal tendência do momento está justamente na atualização dessas tonalidades já conhecidas. “Os clássicos continuam fortes no inverno, mas agora aparecem com novos acabamentos, subtons e uma estética menos óbvia”, afirma.
Ela explica que, para o outono/inverno 2026, as cores são elegantes e fáceis de utilizar, mas em versões renovadas. “Isso aparece bastante em cartelas que exploram vinhos profundos, neutros sofisticados, verdes fechados e cinzas contemporâneos. Um exemplo é a coleção Última Chamada, da Dailus, que traz releituras desses tons clássicos para a temporada”, acrescenta. 
Entre releituras sofisticadas de neutros clássicos e tons profundos, a especialista destaca algumas cores que devem ganhar força no outono/inverno 2026. Confira!

1. Vinhos intensos e ameixados

Os vinhos substituem os vermelhos mais abertos (Imagem: SmirMaxStock | Shutterstock)
Os vinhos substituem os vermelhos mais abertos Crédito: Imagem: SmirMaxStock | Shutterstock
Os vinhos seguem como aposta certeira para os dias frios, mas ganham versões mais profundas e sofisticadas, com fundo arroxeado ou amarronzado. A tendência substitui os vermelhos mais abertos por tonalidades elegantes, inspiradas em ameixa, merlot e cherry mocha.

2. Marrons elegantes e tons café

Os marrons chegam mais cremosos e sofisticados (Imagem: SmirMaxStock| Shutterstock)
Os marrons chegam mais cremosos e sofisticados Crédito: Imagem: SmirMaxStock| Shutterstock
Chocolate, cappuccino, mocha e café com leite aparecem como alternativas modernas aos clássicos escuros da estação. Os marrons chegam mais cremosos e sofisticados, reforçando a estética quiet luxury que continua em alta no universo da beleza.

3. Beges frios e neutros sofisticados

Beges acinzentados,
Beges acinzentados, Crédito:
Os neutros permanecem fortes, mas agora com uma leitura mais refinada. Beges acinzentados, off-whites e tons amanteigados surgem como opções minimalistas e elegantes para quem prefere unhas discretas, sem abrir mão de sofisticação.

4. Cinzas contemporâneos

Os tons acinzentados funcionam como alternativa urbana aos nudes tradicionais (Imagem: TanitaKo | Shutterstock)
Os tons acinzentados funcionam como alternativa urbana aos nudes tradicionais Crédito: Imagem: TanitaKo | Shutterstock
Do cinza-claro ao grafite suave, os tons acinzentados aparecem como um dos grandes curingas da temporada. Modernos e versáteis, eles funcionam como alternativa urbana aos nudes tradicionais e combinam com diferentes estilos e produções de inverno. 

5. Verde musgo e oliva sofisticado

Musgo, oliva e verde militar aparecem como escolhas elegantes para fugir dos clássicos (Imagem: s.borisevich | Shutterstock)
Musgo, oliva e verde militar aparecem como escolhas elegantes para fugir dos clássicos Crédito: Imagem: s.borisevich | Shutterstock
Os verdes fechados seguem ganhando espaço nas unhas , principalmente em versões inspiradas na natureza e em tons terrosos. Musgo, oliva e verde militar aparecem como escolhas elegantes para fugir dos clássicos sem exagero.

6. Azul petróleo, marinho e meia-noite

Os azuis-escuros funcionam como substitutos elegantes para o preto (Imagem: Mira Waleed | Shutterstock)
Os azuis-escuros funcionam como substitutos elegantes para o preto Crédito: Imagem: Mira Waleed | Shutterstock
Os azuis-escuros entram como uma das principais apostas do outono/inverno 2026. Sofisticadas e modernas, as nuances de petróleo, navy e azul meia-noite funcionam como substitutas elegantes para o preto, trazendo profundidade ao visual de forma menos óbvia.

7. Pastel acinzentado

Lilás lavado, rosa queimado e azul névoa aparecem com fundo acinzentado, trazendo delicadeza equilibrada (Imagem: Andrii Oleksiienko | Shutterstock)
Lilás lavado, rosa queimado e azul névoa aparecem com fundo acinzentado, trazendo delicadeza equilibrada Crédito: Imagem: Andrii Oleksiienko | Shutterstock
Mesmo nos dias frios, os tons suaves continuam presentes, mas em versões mais sofisticadas e menos vibrantes. Lilás lavado, rosa queimado e azul névoa aparecem com fundo acinzentado, trazendo delicadeza equilibrada à cartela da estação.
Além das cores, os acabamentos também ajudam a atualizar os clássicos da temporada. Brilho intenso, efeito gel, textura ultracremosa e aspecto espelhado aparecem entre as principais apostas para deixar as unhas mais sofisticadas e contemporâneas.
Para Carol Lucena, o movimento reforça uma mudança no comportamento de consumo dentro da beleza. “Hoje existe uma busca maior por esmaltes versáteis e atemporais, mas que ainda tenham personalidade. O clássico continua presente, só que agora surge reinterpretado, mais moderno e muito menos básico”, finaliza.
Por Caroline Amorim

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