Bikes elétricas: automóveis também encontraram resistência social quando chegaram às ruas

O avanço das bicicletas elétricas e dos veículos elétricos leves no Brasil reacendeu um debate antigo da mobilidade urbana: até que ponto um novo modal pode ser responsabilizado pelo aumento de acidentes envolvendo sua própria expansão?
Nos últimos anos, especialmente entre 2020 e 2026, houve crescimento expressivo da circulação de bicicletas elétricas no país, impulsionado por fatores como mobilidade urbana, redução do tempo de deslocamento, custo operacional mais baixo e busca por alternativas ao transporte tradicional. Paralelamente, aumentou a repercussão de acidentes envolvendo esses veículos, especialmente nas redes sociais e na cobertura jornalística.
O fenômeno, contudo, não é exatamente novo na história da mobilidade.
Historicamente, praticamente todo modal de transporte passou por processo semelhante de resistência social, adaptação urbana e aumento inicial de ocorrências conforme sua presença crescia nas ruas.
O automóvel, por exemplo, também enfrentou questionamentos desde o início do século XX, período em que o Brasil ainda possuía vias precárias, majoritariamente de terra e sem estrutura adequada para circulação motorizada intensa.
Do ponto de vista lógico e estatístico, acidentes envolvendo determinado meio de transporte somente passam a existir após a existência concreta e circulação daquele próprio modal. Não havia acidentes automobilísticos antes da existência prática dos automóveis, assim como não existiam acidentes aeronáuticos antes do surgimento de aviões capazes de voo operacional.
A mesma lógica pode ser aplicada às bicicletas elétricas e aos demais veículos elétricos leves. O crescimento da frota e da circulação aumenta naturalmente a exposição ao risco e, consequentemente, a possibilidade de aumento absoluto de ocorrências envolvendo esse modal.
Isso, porém, não significa que o veículo, isoladamente, seja o responsável pelos acidentes.
Especialistas em mobilidade e estudos históricos sobre trânsito demonstram que acidentes costumam resultar de múltiplos fatores combinados, incluindo comportamento humano, infraestrutura urbana, fiscalização, sinalização, regulamentação, engenharia viária e adaptação social ao novo meio de transporte.
Nesse contexto, atribuir exclusivamente ao modal a responsabilidade pelos acidentes pode representar uma simplificação excessiva de um fenômeno complexo.
Outro ponto frequentemente ignorado no debate público é que a mobilidade elétrica leve não se resume apenas a conveniência ou lazer. Bicicletas elétricas, patinetes, triciclos e scooters elétricas também vêm se consolidando como importantes instrumentos de acessibilidade e autonomia para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Para parte dessa população, esses veículos representam:
possibilidade de deslocamento independente;
redução de limitações físicas impostas pelo esforço mecânico;
maior integração urbana;
ampliação do acesso ao trabalho, estudo e lazer;
e diminuição da dependência de terceiros ou de sistemas públicos frequentemente inacessíveis.
Em muitos casos, a assistência elétrica permite que pessoas que não conseguiriam utilizar uma bicicleta convencional passem a se deslocar com maior autonomia e dignidade no espaço urbano.
O debate também evidencia um desafio recorrente das cidades contemporâneas: a dificuldade histórica de adaptação da infraestrutura urbana às transformações da mobilidade. Durante décadas, o planejamento viário brasileiro foi fortemente direcionado ao automóvel, frequentemente deixando em segundo plano pedestres, ciclistas e meios alternativos de deslocamento.
Na Grande Vitória, por exemplo, a própria construção das pontes metropolitanas simboliza esse direcionamento histórico da infraestrutura. A Segunda Ponte e a Terceira Ponte foram concebidas prioritariamente para o fluxo de veículos automotores, sem previsão adequada de travessia para pedestres.
A chamada Ciclovia da Vida, conectando Vitória e Vila Velha, só foi inaugurada mais de três décadas após a abertura da Terceira Ponte, evidenciando como a mobilidade ativa e os deslocamentos não motorizados permaneceram durante anos em posição secundária no planejamento urbano regional.
Mesmo após a inauguração da ciclovia, persistem debates e restrições relacionadas ao uso de bicicletas elétricas e veículos autopropelidos, inclusive modelos não dotados de pedal assistido, ou não, em um cenário que ainda demonstra dificuldade institucional e regulatória em compreender plenamente as características técnicas e a função urbana dos novos veículos elétricos leves.
A chegada de bicicletas elétricas, patinetes e outros veículos leves elétricos intensifica essa disputa por espaço urbano e expõe lacunas regulatórias e estruturais ainda não resolvidas.
Ao mesmo tempo, a forte repercussão de acidentes envolvendo novos modais tende a produzir respostas emocionais da sociedade. Historicamente, tecnologias recentes costumam receber maior atenção pública e midiática, especialmente quando associadas a episódios de risco ou conflito urbano.
O desafio, portanto, parece não estar apenas na existência do novo modal, mas na capacidade coletiva de integrar tecnologia, infraestrutura, acessibilidade, educação viária e convivência urbana em um cenário de transformação acelerada da mobilidade contemporânea.