Bikes elétricas: automóveis também encontraram resistência social quando chegaram às ruas

Historicamente, praticamente todo modal de transporte passou por processo semelhante de resistência social, adaptação urbana e aumento inicial de ocorrências conforme sua presença crescia nas ruas.





O automóvel, por exemplo, também enfrentou questionamentos desde o início do século XX, período em que o Brasil ainda possuía vias precárias, majoritariamente de terra e sem estrutura adequada para circulação motorizada intensa.





Do ponto de vista lógico e estatístico, acidentes envolvendo determinado meio de transporte somente passam a existir após a existência concreta e circulação daquele próprio modal. Não havia acidentes automobilísticos antes da existência prática dos automóveis, assim como não existiam acidentes aeronáuticos antes do surgimento de aviões capazes de voo operacional.





A mesma lógica pode ser aplicada às bicicletas elétricas e aos demais veículos elétricos leves. O crescimento da frota e da circulação aumenta naturalmente a exposição ao risco e, consequentemente, a possibilidade de aumento absoluto de ocorrências envolvendo esse modal.





Isso, porém, não significa que o veículo, isoladamente, seja o responsável pelos acidentes.

Especialistas em mobilidade e estudos históricos sobre trânsito demonstram que acidentes costumam resultar de múltiplos fatores combinados, incluindo comportamento humano, infraestrutura urbana, fiscalização, sinalização, regulamentação, engenharia viária e adaptação social ao novo meio de transporte.





Nesse contexto, atribuir exclusivamente ao modal a responsabilidade pelos acidentes pode representar uma simplificação excessiva de um fenômeno complexo.





Outro ponto frequentemente ignorado no debate público é que a mobilidade elétrica leve não se resume apenas a conveniência ou lazer. Bicicletas elétricas, patinetes, triciclos e scooters elétricas também vêm se consolidando como importantes instrumentos de acessibilidade e autonomia para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.





Para parte dessa população, esses veículos representam:





possibilidade de deslocamento independente;

redução de limitações físicas impostas pelo esforço mecânico;

maior integração urbana;

ampliação do acesso ao trabalho, estudo e lazer;

e diminuição da dependência de terceiros ou de sistemas públicos frequentemente inacessíveis.





Em muitos casos, a assistência elétrica permite que pessoas que não conseguiriam utilizar uma bicicleta convencional passem a se deslocar com maior autonomia e dignidade no espaço urbano.





O debate também evidencia um desafio recorrente das cidades contemporâneas: a dificuldade histórica de adaptação da infraestrutura urbana às transformações da mobilidade. Durante décadas, o planejamento viário brasileiro foi fortemente direcionado ao automóvel, frequentemente deixando em segundo plano pedestres, ciclistas e meios alternativos de deslocamento.