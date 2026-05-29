Ambulância que transportava paciente gestante pega fogo em Alegre

Uma ambulância da Prefeitura de Ibitirama pegou fogo na rodovia BR 482 em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o motorista parou para verificar uma falha no motor quando foi surpreendido pelo incêndio. Além dele, havia uma enfermeira e uma paciente gestante no veículo. Todos conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido.





De acordo com o secretário de saúde de Ibitirama, Márcio Clayton da Silva, a ambulância foi enviada para buscar a mulher grávida após uma consulta no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Estado. Ele destaca que o veículo estava em uso do município há menos de dois meses e havia passado por revisão na quinta-feira (28).





O Corpo de Bombeiros foi procurado para mais detalhes sobre a atuação no combate ao incêndio. Até o momento, não houve retorno.