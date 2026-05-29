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Desaparecido há 20 dias

Corpo que pode ser de funcionário de supermercado é encontrado em Aracruz

Família reconheceu calça usada pela vítima no trabalho, mas identificação oficial depende de exames periciais, que podem levar até um mês para serem concluídos

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 11:08

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

29 mai 2026 às 11:08
Identificação oficial depende de exames periciais
Família acredita que corpo encontrado em área rural de Aracruz possa ser de Daniel da Silva Almeida, desaparecido desde o dia 9 de maio Acervo familiar
Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na quinta-feira (28), na zona rural do bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, e pode ser do funcionário de supermercado Daniel da Silva Almeida, que está desaparecido na cidade.

De acordo com Gabriel Almeida, irmão de Daniel, o corpo foi localizado por um vaqueiro que passava pela região com seus cães e acionou a polícia. Ele disse que a família reconheceu uma calça que Daniel costumava usar no trabalho, o que levantou a suspeita de que o corpo seja dele. No entanto, devido ao avançado estado de decomposição, a identificação oficial depende de exames periciais, que podem levar até um mês para serem concluídos.

Daniel trabalhava como motorista e foi visto pela última vez pela família no dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães. Após o desaparecimento, parentes iniciaram buscas por conta própria. A gerente do supermercado registrou um boletim de ocorrência reportando o desaparecimento na segunda-feira seguinte, dia 11), reportando o desaparecimento do funcionário após a ausência no serviço.


Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, que aguardará o resultado dos exames. 


O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte. 


"De acordo com a legislação, o prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado a requerimento dos peritos. Em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias), exames toxicológicos amplos e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias)", finalizou a corporação em nota.

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