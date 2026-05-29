Corpo que pode ser de funcionário de supermercado é encontrado em Aracruz

Daniel trabalhava como motorista e foi visto pela última vez pela família no dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães. Após o desaparecimento, parentes iniciaram buscas por conta própria. A gerente do supermercado registrou um boletim de ocorrência reportando o desaparecimento na segunda-feira seguinte, dia 11), reportando o desaparecimento do funcionário após a ausência no serviço.





Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, que aguardará o resultado dos exames.





O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte.





"De acordo com a legislação, o prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado a requerimento dos peritos. Em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias), exames toxicológicos amplos e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias)", finalizou a corporação em nota.