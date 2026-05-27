Funcionário de supermercado está desaparecido em Aracruz

Um motorista de supermercado está desaparecido desde o dia 9 de maio em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Daniel da Silva Almeida mora no distrito de Jacupemba e foi visto pela última vez no bairro Bela Vista.





Sem notícias do jovem, familiares iniciaram buscas por conta própria. O desaparecimento só foi registrado formalmente na Polícia Civil na segunda-feira (11) pela gerente do estabelecimento, após Daniel não comparecer ao trabalho.





O Corpo de Bombeiros informou que fez buscas por Daniel entre os dias 12 e 15 de maio, sobretudo em áreas de mata e com auxílio de drones. O caso está sob investigação da Polícia Civil.