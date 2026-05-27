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Funcionário de supermercado está desaparecido em Aracruz

Daniel da Silva Almeida mora no distrito de Jacupemba e foi visto pela última vez no bairro Bela Vista

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 14:16

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

27 mai 2026 às 14:16


Daniel da Silva Almeida, de 28 anos, foi visto pela família pela última vez na véspera do Dia das Mães
Daniel da Silva Almeida é do distrito de Jacupemba e foi visto pela última vez no bairro Bela Vista Acervo familiar

Um motorista de supermercado está desaparecido desde o dia 9 de maio em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Daniel da Silva Almeida mora no distrito de Jacupemba e foi visto pela última vez no bairro Bela Vista.


Sem notícias do jovem, familiares iniciaram buscas por conta própria. O desaparecimento só foi registrado formalmente na Polícia Civil na segunda-feira (11) pela gerente do estabelecimento, após Daniel não comparecer ao trabalho.


O Corpo de Bombeiros informou que fez buscas por Daniel entre os dias 12 e 15 de maio, sobretudo em áreas de mata e com auxílio de drones. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Ajude a polícia Qualquer informação que auxilie a investigação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia, pelo número 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. O serviço também está disponível pelo WhatsApp, por meio do número (27) 99253-8181.

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