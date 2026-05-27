'Tribunal do crime': suspeito de torturar mulheres em Ibiraçu é preso

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (27), o terceiro suspeito de integrar um "tribunal do crime" que torturou duas jovens no bairro Elias Bragatto, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.





O crime ocorreu em novembro de 2025. Na ocasião, uma adolescente e uma jovem tiveram os cabelos cortados com uma faca e foram submetidas a agressões e violência psicológica. De acordo com as investigações, a facção criminosa local puniu as vítimas sob a justificativa de que elas estariam repassando informações à polícia e traficando drogas de outra cidade sem autorização do grupo.





Ao todo, cinco suspeitos são investigados pelo crime. Segundo o titular da Delegacia de Ibiraçu, delegado Felipe Thomes, três homens já estão atrás das grades e dois continuam foragidos. O policial destacou que todos os envolvidos exercem funções de liderança e controle do tráfico de drogas na região.





O suspeito detido nesta quarta-feira foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A operação que resultou na captura contou com o apoio das delegacias de Fundão e João Neiva — unidades da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) — e da Polícia Militar.