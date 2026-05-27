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Celebração religiosa

Tapetes de Corpus Christi vão ocupar 500 metros da orla de Camburi

A confecção será realizada pela Paróquia São Camilo de Lélis, da Mata da Praia, acontecerá no dia 4 de junho e contará ainda com missa na faixa de areia

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 14:55

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

27 mai 2026 às 14:55

A orla de Camburi, em Vitória, vai contar com a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, no próximo dia 4 de junho. A programação religiosa foi autorizada pela Prefeitura da Capital após solicitação da Paróquia São Camilo de Lélis, da Mata da Praia.


Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), os tapetes serão montados no calçadão, no trecho entre o bolsão localizado em frente ao antigo Hotel Aruan e as proximidades da Rua Antônio Borges. A estrutura terá cerca de 500 metros de extensão e três metros de largura.


De acordo com a prefeitura, haverá espaçamento adequado nas faixas de pedestres para garantir a travessia segura de moradores, turistas e frequentadores da região, além de circulação livre no entorno dos tapetes.


A programação também contará com uma missa celebrada no fim da tarde, na faixa de areia do mesmo trecho da praia.

Rua de Lazer será mantida

Por conta do feriado, a tradicional Rua de Lazer será realizada normalmente durante a manhã em toda a orla de Camburi. Como a montagem dos tapetes e a celebração ocorrerão no calçadão e na faixa de areia, não haverá necessidade de interdição da pista destinada aos veículos.


A Guarda Civil Municipal de Vitória acompanhará a movimentação ao longo do dia para auxiliar na segurança dos fiéis e demais frequentadores da orla.

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