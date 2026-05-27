Tapetes de Corpus Christi vão ocupar 500 metros da orla de Camburi

A orla de Camburi, em Vitória, vai contar com a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, no próximo dia 4 de junho. A programação religiosa foi autorizada pela Prefeitura da Capital após solicitação da Paróquia São Camilo de Lélis, da Mata da Praia.





Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), os tapetes serão montados no calçadão, no trecho entre o bolsão localizado em frente ao antigo Hotel Aruan e as proximidades da Rua Antônio Borges. A estrutura terá cerca de 500 metros de extensão e três metros de largura.





De acordo com a prefeitura, haverá espaçamento adequado nas faixas de pedestres para garantir a travessia segura de moradores, turistas e frequentadores da região, além de circulação livre no entorno dos tapetes.





A programação também contará com uma missa celebrada no fim da tarde, na faixa de areia do mesmo trecho da praia.