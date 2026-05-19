Após 7 anos, tapetes de Corpus Christi retornam para avenida em Cachoeiro

Após sete anos, a confecção dos tapetes de Corpus Christi voltará a acontecer na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria, a tradição foi paralisada em 2020 (por conta da pandemia do coronavírus) e retomada em menor proporção entre 2021 e 2025, até retornar para a avenida municipal.





De acordo com a Diocese da cidade, os trabalhos serão realizados por voluntários de todas as idades e devem começar às 19h do dia 3 de junho, véspera da data comemorativa. Na tarde do feriado (4), o local também vai receber os fiéis para celebrar a Santa Missa às 16h.





Para compor os tapetes em quase um quilômetro da avenida, mais de 300 sacos de areia colorida serão usados. A expectativa é de receber cerca de 2 mil pessoas, entre voluntários e visitantes, ao longo da celebração.