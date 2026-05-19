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Tradição

Após 7 anos, tapetes de Corpus Christi retornam para avenida em Cachoeiro

Publicado em

19 mai 2026 às 18:34
Tradição de tapetes de Corpus Christi vai voltar a acontecer na Linha Vermelha, em Cachoeiro
A Tradição de tapetes de Corpus Christi voltará a ser realizada na Linha Vermelha, em Cachoeiro Divulgação/Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria

Após sete anos, a confecção dos tapetes de Corpus Christi voltará a acontecer na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria, a tradição foi paralisada em 2020 (por conta da pandemia do coronavírus) e retomada em menor proporção entre 2021 e 2025, até retornar para a avenida municipal.


De acordo com a Diocese da cidade, os trabalhos serão realizados por voluntários de todas as idades e devem começar às 19h do dia 3 de junho, véspera da data comemorativa. Na tarde do feriado (4), o local também vai receber os fiéis para celebrar a Santa Missa às 16h.


Para compor os tapetes em quase um quilômetro da avenida, mais de 300 sacos de areia colorida serão usados. A expectativa é de receber cerca de 2 mil pessoas, entre voluntários e visitantes, ao longo da celebração.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Maio Amarelo

Simulado de acidentes de trânsito mobiliza forças de segurança e saúde na Serra

Publicado em 19/05/2026 às 19:54
Ambulância do SAMU
O Samu/192 idealizou a simulação de resgate na Avenida Mestre Álvaro, na Serra Fernando Madeira

Um simulado de acidentes de trânsito vai mobilizar forças da segurança e da saúde na manhã de quinta-feira (21), na Avenida Mestre Álvaro, antigo trecho urbano da BR 101 na Serra.


Aproximadamente 30 vítimas voluntárias participarão da simulação, recebendo maquiagem realística e classificação conforme protocolo utilizado em ocorrências reais com múltiplas vítimas.


Segundo a Prefeitura da Serra, será encenada uma colisão envolvendo transporte coletivo, veículo de passeio e veículos elétricos autopropelidos.


Serão colocados em prática procedimentos de triagem, desencarceramento, estabilização veicular, regulação médica, remoção de vítimas e encaminhamento hospitalar, além da integração entre atendimento terrestre, transporte aeromédico por helicóptero, forças de segurança e unidades de saúde de referência.

 

A ação, promovida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em parceria com a Secretaria de Defesa Social da Serra (Sedes), outros órgãos públicos e instituições privadas, integra a programação do Maio Amarelo e tem como objetivo reforçar a conscientização sobre segurança no trânsito, além de testar a atuação integrada das equipes em cenários de emergência de grande porte.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Na cadeia

Suspeito de tentar matar a ex-namorada é preso em Governador Lindenberg

Publicado em 19/05/2026 às 19:23

Um homem de 37 anos, que não teve o nome informado, foi preso suspeito de atirar contra a ex-companheira e outro homem no distrito de Moacir Avidos em Governador Lindenberg, Noroeste do Espírito Santo, no dia 9 de maio.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o crime teria sido motivado por ciúmes e pela discordância com o fim do relacionamento. Ainda de acordo com a polícia, já havia registros anteriores de violência doméstica, ameaças e perseguição contra a mulher.

O homem investigado por tentativa de homicídio e feminicídio foi localizado em uma propriedade rural, onde foi preso sem resistência. O carro utilizado no crime, um VW Voyage prata, também foi apreendido. Após os procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Investigação

Advogado é encontrado morto com marcas de tiros em Guarapari

Publicado em 19/05/2026 às 12:15
O advogado Freddy Francis Rangel Mariano, que foi encontrado morto com marcas de tiros e corte no pescoço em Guarapari
O advogado Freddy Francis Rangel Mariano Redes sociais

Um advogado identificado como Freddy Francis Rangel Mariano, de 47 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros no abdômen e na nuca, além de um corte no pescoço, em Guarapari, na segunda-feira (18).


O corpo dele foi localizado às margens de uma estrada na região de Jaboticaba, próximo a um pesque-pague. Segundo o Cadastro Nacional dos Advogados, Freddy tem registro de endereço profissional em Ataíde, Vila Velha


A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo, por meio da 8ª Subseção de Vila Velha, publicou uma nota de pesar pela morte do advogado e prestou solidariedade aos familiares e amigos. O caso é investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Polícia

Criminoso invade casa e furta bicicleta, ferramentas e até chinelos em Colatina

Publicado em 19/05/2026 às 11:21

Um criminoso invadiu uma casa no bairro São Braz, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e furtou diversos objetos durante a madrugada de segunda-feira (18). De acordo com a dona do imóvel, o suspeito pulou o muro da residência e levou uma bicicleta, uma maquita, uma lixadeira, uma tarrafa de pesca e três pares de chinelos.


A vítima relatou à Polícia Militar que o homem estava com a cabeça coberta por um capuz, o que impediu a identificação.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o suspeito foi localizado ou se os objetos foram recuperados, e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Vitória

Homem é preso após invadir casa de empresário por 2 dias seguidos na Ilha do Frade

Publicado em 19/05/2026 às 11:11

Um homem de 33 anos foi preso após invadir a casa de um empresário na Ilha do Frade, em Vitória, por dois dias consecutivos. De acordo com a Polícia Militar, na primeira vez o suspeito apenas revirou móveis e pertences da residência, além de acessar a geladeira do imóvel. 


Já na última segunda-feira (18), ele retornou ao local e furtou uma camisa e um par de chinelos. O homem também tentou levar a chave do carro do proprietário.


Uma equipe de segurança da Ilha do Frade foi acionada e, em seguida, chamou a Polícia Militar, que realizou a prisão do suspeito. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por furto e dano qualificado. O nome dele não foi divulgado.

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Filho de ex-vereador é preso por envolvimento em homicídio em Cariacica

Polícia Civil realizou perícia no local do crime, no bairro Residencial Centro da Serra. Mãe e filha foram encontradas mortas na madrugada deste sábado (16).

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Veja o que fazer

Homem fica ferido ao tentar apagar fogo em fritadeira com água em Guaçuí

Publicado em 19/05/2026 às 10:57

Um homem ficou ferido com queimaduras de primeiro grau ao tentar conter um incêndio em uma fritadeira com óleo, dentro de uma casa em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espirito Santo, na tarde de segunda-feira (18). 


Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tentou apagar as chamas utilizando água, o que provocou o aumento do fogo devido ao contato com o óleo superaquecido. Ainda de acordo com a corporação, o homem recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao pronto-socorro do município. Apesar do susto, ele está bem.


O incêndio causou danos na cozinha do imóvel, atingindo inclusive o forro do teto, que chegou a derreter por causa do calor.


O Corpo de Bombeiros reforça que, em casos de incêndio envolvendo óleo, nunca se deve utilizar água. A orientação é desligar a fonte de calor, se possível, abafar as chamas com uma tampa metálica ou pano úmido e acionar imediatamente a corporação.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Praia da Costa

Vila Velha: ponte embaixo da 3ª Ponte vai ser demolida a partir de 25 de maio

Publicado em 19/05/2026 às 10:15
Ponte da rua Castelo Branco será demolida Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Vila Velha vai interditar, a partir da próxima segunda-feira (25), a ponte da Rua Castelo Branco, na Praia da Costa, para demolição da estrutura sobre o canal. O prazo estimado da obra é de até 30 dias. A ação faz parte das obras de macrodrenagem, tamponamento e implantação do parque linear no Canal da Costa.


A intervenção, segundo a prefeitura, ocorre na sequência de outras etapas já executadas na região. Em março, a ponte da Rua Dom Jorge de Menezes foi demolida e reconstruída, com rebaixamento da via e implantação de galerias de drenagem. O mesmo vai acontecer com a estrutura da Castelo Branco. 

Na primeira fase, ocorre a demolição da ponte. Em seguida, serão instaladas galerias celulares de concreto no leito do canal. Na etapa final, as equipes executam a recomposição da base, pavimentação e acabamentos para liberação do tráfego. 


Durante a interdição da Rua Castelo Branco, o tráfego será reorganizado nas vias do entorno, conforme sinalização indicada no local. Motoristas deverão utilizar a Avenida Hugo Musso como principal eixo de circulação, com conexões pela Rua Henrique Moscoso e Rua São Paulo.


Já os condutores que trafegam pela Rua Dom Jorge de Menezes (onde o trânsito já foi normalizado após as obras) poderão acessar rotas alternativas pelas vias internas do bairro, incluindo a Rua Luiz Fernandes Reis e a Avenida Desembargador Augusto Botelho.

Mapa mostra as alterações no trânsito da região Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Clima

ES tem alerta de tempestade com risco de granizo para 54 cidades; confira

Publicado em 19/05/2026 às 09:46

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade, com risco de queda de granizo, para 54 cidades do Espírito Santo. O aviso já está em vigor e é válido até as 9h da próxima quinta-feira (21).


Segundo o órgão, as áreas afetadas podem registrar chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Confira a lista dos municípios afetados:

  • Afonso Cláudio

  • Alegre

  • Alfredo Chaves

  • Anchieta

  • Apiacá

  • Aracruz

  • Atílio Vivacqua

  • Baixo Guandu

  • Bom Jesus do Norte

  • Brejetuba

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Cariacica

  • Castelo

  • Colatina

  • Conceição do Castelo

  • Divino de São Lourenço

  • Domingos Martins

  • Dores do Rio Preto

  • Fundão

  • Guaçuí

  • Guarapari

  • Ibatiba

  • Ibiraçu

  • Ibitirama

  • Iconha

  • Irupi

  • Itaguaçu

  • Itapemirim

  • Itarana

  • Iúna

  • Jerônimo Monteiro

  • João Neiva

  • Laranja da Terra

  • Linhares

  • Marataízes

  • Marechal Floriano

  • Marilândia

  • Mimoso do Sul

  • Muniz Freire

  • Muqui

  • Piúma

  • Presidente Kennedy

  • Rio Novo do Sul

  • Santa Leopoldina

  • Santa Maria de Jetibá

  • Santa Teresa

  • São José do Calçado

  • São Roque do Canaã

  • Serra

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Velha

  • Vitória

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Violência

Adolescente de 15 anos é morto a tiros em Sooretama, no Norte do ES

Publicado em 19/05/2026 às 09:31

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (18). No local do crime, a perícia da Polícia Científica recolheu 10 cápsulas de calibre .380. A vítima foi atingida por oito disparos na cabeça, nas costas, na axila e no ouvido.


De acordo com a Polícia Militar (PM), não há informações sobre a autoria do crime. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.


Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Sooretama e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Informações que possam contribuir com os trabalhos de investigação podem ser repassadas pelo 181 do Disque-Denúnica. O anonimato é garantido", disse a corporação. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Lentidão na ponte

Congestionamento intenso é registrado na subida da Terceira Ponte, sentido Vitória

Publicado em 19/05/2026 às 08:49
Trânsito intenso na subida da Terceira Ponte em direção a Vitória
Trânsito intenso na subida da Terceira Ponte em direção a Vitória Ceturb-ES

Motoristas que seguiram de Vila Velha para Vitória no início da manhã desta terça-feira (19) enfrentaram trânsito intenso na Terceira Ponte


Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que ocorreu um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, por volta das 07h53, sentido Vitória. Duas vítimas precisaram ser socorridas por uma equipe de resgate e levadas ao hospital. A pista foi liberada às 08h38. 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
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