Áudio mostra Mario Frias agradecendo a Vorcaro por apoio a filme, diz site





Frias é produtor-executivo do filme "Dark Horse". Após a divulgação dos áudios entre Vorcaro e Flávio, ele disse que o banqueiro não havia dado "um único centavo" para a produção do longa-metragem. No dia seguinte, recuou e disse que havia "uma diferença de interpretação sobre a origem formal" do investimento.





"Quando afirmei anteriormente que não há 'um centavo do Master' no filme, referia-me ao fato de que Daniel Vorcaro não é e nunca foi signatário de relacionamento jurídico, assim como o Banco Master nunca figurou como empresa investidora", disse.





Frias afirmou na segunda-feira (18) em entrevista ao Paulo Figueiredo Show, canal do empresário bolsonarista Paulo Figueiredo, que manteve conversas com Vorcaro relativas ao filme.

"Tem [conversas com Vorcaro], agradecendo. Como eu agradecia aos outros investidores do filme", disse.

"Se eu falei com o Daniel Vorcaro no telefone três vezes foi muito. Sempre nesse sentido: olha, as coisas estão indo bem, projeto tá bem, olha, obrigado, projeto vai ser um sucesso, vai mexer com o coração das pessoas."

O UOL procurou Mario Frias, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Vorcaro responde pelo WhatsApp que retornaria em seguida. "Eu tô numa ligação te chamo em seguida", escreveu, e Frias respondeu: "Blz". Segundo o site, os dois conversaram por ligação por cerca de dois minutos naquele dia.