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Conversas

Áudio mostra Mario Frias agradecendo a Vorcaro por apoio a filme, diz site

Deputado bolsonarista chegou a dizer que banqueiro não deu 'um único centavo' para longa, mas depois recuou; na gravação, Frias fala em informar então banqueiro do Master sobre andamento da produção sobre Bolsonaro

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 19:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mai 2026 às 19:21
SÃO PAULO - Áudios e conversas mostram que o deputado federal Mario Frias (PL-SP) manteve contato e agradeceu Daniel Vorcaro pelo apoio à produção de "Dark Horse", filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são do site Intercept Brasil.
No trecho divulgado, Frias afirma que queria agradecer e informar o então banqueiro sobre o andamento da produção. "Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente e vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?", diz o deputado.
Deputado federal Mário Frias
Mário Frias é produtor-executivo do filme "Dark Horse". Bruno Spada/Agência Câmara
Mensagem teria sido enviada em 11 de dezembro de 2024. Segundo o Intercept, o áudio foi gravado pouco depois do horário em que estava previsto um encontro entre Flávio e Vorcaro, que não foi confirmado.
Vorcaro responde pelo WhatsApp que retornaria em seguida. "Eu tô numa ligação te chamo em seguida", escreveu, e Frias respondeu: "Blz". Segundo o site, os dois conversaram por ligação por cerca de dois minutos naquele dia.

Frias é produtor-executivo do filme "Dark Horse". Após a divulgação dos áudios entre Vorcaro e Flávio, ele disse que o banqueiro não havia dado "um único centavo" para a produção do longa-metragem. No dia seguinte, recuou e disse que havia "uma diferença de interpretação sobre a origem formal" do investimento.

"Quando afirmei anteriormente que não há 'um centavo do Master' no filme, referia-me ao fato de que Daniel Vorcaro não é e nunca foi signatário de relacionamento jurídico, assim como o Banco Master nunca figurou como empresa investidora", disse.

Frias afirmou na segunda-feira (18) em entrevista ao Paulo Figueiredo Show, canal do empresário bolsonarista Paulo Figueiredo, que manteve conversas com Vorcaro relativas ao filme.


"Tem [conversas com Vorcaro], agradecendo. Como eu agradecia aos outros investidores do filme", disse.


"Se eu falei com o Daniel Vorcaro no telefone três vezes foi muito. Sempre nesse sentido: olha, as coisas estão indo bem, projeto tá bem, olha, obrigado, projeto vai ser um sucesso, vai mexer com o coração das pessoas."


O UOL procurou Mario Frias, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Mario Frias teria procurado Vorcaro novamente em 15 de dezembro de 2024. Ainda segundo a reportagem, o deputado enviou uma captura de tela que exibe uma troca de mensagens entre ele e o diretor Cyrus Nowrasteh. Em seguida, disse a Vorcaro: "Leia isso. Milagres só são possíveis quando a [há] fé. Vai ser a maior super produção de uma história brasileira".
Em 22 de dezembro, os dois voltaram a se falar. Vorcaro disse que estava na igreja e prometeu chamar o parlamentar quando saísse. Veja o diálogo:
Vorcaro: Fala irmão. Na igreja. Qdo sair te chamo.
Mario Frias: Ok irmão. Irmão Esse filme é o grande milagre, ele será capaz de tocar o coração de milhões de pessoas em todo mundo. O planeta está despertando e o filme terá um papel histórico imprescindível para as futuras gerações. Muito obrigado. Ele é uma questão de justiça divina. Será um filme de fé e superação!
Daniel Vorcaro: Tenho certeza disso
Mario Frias: Amém. JB [Jair Bolsonaro] precisa ter sua verdadeira história revelada. 2026 é do Brasil. Deus te abençoe meu Brother

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