Trailer de 'Dark Horse' vê Bolsonaro como herói de suspense hollywoodiano

SÃO PAULO - Em "Dark Horse", Jair Bolsonaro é acusado de querer instaurar uma nova ditadura. Pelo ritmo do trailer que veio a público nesta terça-feira (19), a acusação é o menor dos problemas que ele enfrentará. Isso porque a prévia do longa sobre a facada de 2018 promete um suspense eletrizante, com brigas colossais em atos de campanha, perseguições policiais e conspirações pela cabeça do ex-presidente.

Falado em inglês, o vídeo foi compartilhado por Flávio Bolsonaro nas redes do pré-candidato ao Planalto. Ele divulgou a prévia como se a mesma tivesse sido vazada por terceiros. "Já vazou o trailer do filme mais aguardado do ano, que retrata a história de um verdadeiro herói", diz na publicação.

No trailer, o tal herói está em maus lençóis. Jornalistas questionam sua integridade e compartilham vídeos em que Bolsonaro segura uma serra elétrica na Amazônia. Em reuniões secretas, Adélio Bispo de Oliveira – segundo o roteiro, aqui batizado como Aurélio Barba – é convocado por opositores do então candidato para planejar a sua morte. Nas cenas em questão, nem mesmo o hospital é um lugar seguro.

Um dos mandantes do ataque, aliás, é vivido por Esai Morales, que deu vida ao antagonista de Ethan Hunt, papel de Tom Cruise, nos últimos capítulos da saga "Missão: Impossível". A trilha sonora da prévia, que segue viradas dramáticas e cartelas como "ele era a voz do povo", lembra o tom urgente da franquia hollywoodiana.

Não por acaso, o filme é estrelado por Jim Caviezel, o Jesus de "A Paixão de Cristo" e ator de "O Som da Liberdade", longa baseado em fatos sobre um agente federal que salva crianças do tráfico humano. O filme de 2023 levantou polêmicas quando chegou aos Estados Unidos por idealizar os retratados. Na prévia de "Dark Horse", inclusive, Bolsonaro acusa Hollywood de esconder pedófilos.

Dirigido pelo americano Cyrus Nowrasteh, conhecido por projetos de teor religioso, o longa atribui a Caviezel o título de "renomado ator global" e traz máximas da campanha de Bolsonaro como "Brasil acima de todos, Deus acima de tudo", citada no trailer.

A divulgação vem na esteira de polêmicas envolvendo o financiamento do filme , após o vazamento de um áudio que aponta que Flávio Bolsonaro teria recorrido a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para obter recursos. Segundo informações divulgadas, o empresário teria dirigido à produção cerca de R$ 61 milhões, dos R$ 134 milhões que teriam sido acordados.

Os bastidores de "Dark Horse", inicialmente previsto para 11 de setembro e cujo trailer promete a estreia para "este outono", também fervem com denúncias de criativos e técnicos envolvidos no filme.