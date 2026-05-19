Super-helicóptero utilizado por Lula já está no Espírito Santo

O presidente Lula ainda não chegou ao Espírito Santo, onde participará da Teia Nacional dos Pontos de Cultura, em Aracruz, na próxima quinta-feira (21), mas a vinda dele já mobiliza outras frentes no Estado.





Nesta terça-feira (19), pousou no Aeroporto de Vitória um dos helicópteros utilizados pela Presidência da República em deslocamentos mais longos pelo país: um VH-36 Caracal, versão militar designada internacionalmente como Eurocopter EC725 ou H225M chegou por volta das 14h50, como registrado por um leitor de A Gazeta.





O envio antecipado de aeronaves e equipamentos é praxe para garantir a segurança e a logística presidencial durante as visitas oficiais, uma estratégia que também foi adotada em Linhares no ano passado.





O modelo da aeronave faz parte do Grupo de Transporte Especial (GTE), composto por outro da mesma série, além de mais dois VH-35 (Eurocopter EC135), equipamento mais leve e geralmente utilizado em voos curtos, dentro do próprio Distrito Federal.