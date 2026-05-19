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Super-helicóptero utilizado por Lula já está no Espírito Santo

A aeronave possui capacidade de transportar 10 passageiros e três tripulantes, autonomia de quatro horas e trinta minutos de voo e alcance de 630 milhas náuticas

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 17:53

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 mai 2026 às 17:53
O VH-36 Caracal, que integra a comitiva do presidente Lula, pousou no Aeroporto de Vitória nesta terça-feira (19)
O VH-36 Caracal, que pousou no Aeroporto de Vitória nesta terça (19) Leitor | A Gazeta

O presidente Lula ainda não chegou ao Espírito Santo, onde participará da Teia Nacional dos Pontos de Cultura, em Aracruz, na próxima quinta-feira (21), mas a vinda dele já mobiliza outras frentes no Estado.


Nesta terça-feira (19), pousou no Aeroporto de Vitória um dos helicópteros utilizados pela Presidência da República em deslocamentos mais longos pelo país: um VH-36 Caracal, versão militar designada internacionalmente como Eurocopter EC725 ou H225M chegou por volta das 14h50, como registrado por um leitor de A Gazeta.


O envio antecipado de aeronaves e equipamentos é praxe para garantir a segurança e a logística presidencial durante as visitas oficiais, uma estratégia que também foi adotada em Linhares no ano passado.


O modelo da aeronave faz parte do Grupo de Transporte Especial (GTE), composto por outro da mesma série, além de mais dois VH-35 (Eurocopter EC135), equipamento mais leve e geralmente utilizado em voos curtos, dentro do próprio Distrito Federal.

O VH-36 Caracal é o modelo mais utilizado pela presidência em deslocamento para cidades sem aeroportos no país
O VH-36 Caracal é o modelo mais utilizado pela presidência em deslocamento para cidades sem aeroportos Lucas Loreto/FAB

Segundo o Ministério da Defesa, a aeronave possui capacidade de transportar 10 passageiros e três tripulantes, autonomia de quatro horas e trinta minutos de voo e alcance de 630 milhas náuticas (cerca de 1166,76 quilômetros). A primeira foi entregue em 2012, tendo sido produzida no Brasil pela Helibras, em Minas Gerais.


O equipamento faz parte do contrato firmado para a construção de 50 unidades para as frotas da Presidência da República (2 unidades) e Forças Armadas (48 unidades, 16 para cada Força — Aeronáutica, Marinha e Exército).

Nome de felino

O modelo foi batizado em homenagem a um felino encontrado na África e Ásia Menor. Semelhante a um lince, mas de maior porte, o Caracal é capaz de saltos verticais de até três metros de altura. 

Caracal
O felino caracal Shutterstock

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