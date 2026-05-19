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Previsão do tempo

Frente fria no ES deve trazer chuva forte e risco de temporais isolados

Em todo o Estado, as temperaturas continuam mais amenas e agradáveis, reflexo da influência de uma massa de ar polar

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2026 às 16:48

A atuação de uma frente fria posicionada no oceano, na altura da costa capixaba, deve deixar o tempo ainda mais instável no Espírito Santo na quarta-feira (20). A previsão da Climatempo alerta para condições de chuva moderada a forte na faixa litorânea do Estado.


Ao longo do dia, a instabilidade deve ganhar força especialmente na região sul capixaba, onde há risco de pancadas de chuva intensas acompanhadas de trovoadas e temporais isolados. Em contrapartida, o norte do Espírito Santo segue no sentido oposto, com previsão de tempo firme e sem chuva. 


Em todo o Estado, as temperaturas continuam mais amenas e agradáveis, reflexo da influência de uma massa de ar polar.


Na manhã desta terça-feira (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de mau tempo para 54 cidades capixabas, com previsão de tempestade e chuva de granizo. O aviso meteorológico é válido até a manhã de quarta, e pode ser renovado.

Os municípios sob alerta do Inmet são: 

  1. Afonso Cláudio

  2. Alegre

  3. Alfredo Chaves

  4. Anchieta

  5. Apiacá

  6. Aracruz

  7. Atílio Vivacqua

  8. Baixo Guandu

  9. Bom Jesus do Norte

  10. Brejetuba

  11. Cachoeiro de Itapemirim

  12. Cariacica

  13. Castelo

  14. Colatina

  15. Conceição do Castelo

  16. Divino de São Lourenço

  17. Domingos Martins

  18. Dores do Rio Preto

  19. Fundão

  20. Guaçuí

  21. Guarapari

  22. Ibatiba

  23. Ibiraçu

  24. Ibitirama

  25. Iconha

  26. Irupi

  27. Itaguaçu

  28. Itapemirim

  29. Itarana

  30. Iúna

  31. Jerônimo Monteiro

  32. João Neiva

  33. Laranja da Terra

  34. Linhares

  35. Marataízes

  36. Marechal Floriano

  37. Marilândia

  38. Mimoso do Sul

  39. Muniz Freire

  40. Muqui

  41. Piúma

  42. Presidente Kennedy

  43. Rio Novo do Sul

  44. Santa Leopoldina

  45. Santa Maria de Jetibá

  46. Santa Teresa

  47. São José do Calçado

  48. São Roque do Canaã

  49. Serra

  50. Vargem Alta

  51. Venda Nova do Imigrante

  52. Viana

  53. Vila Velha

  54. Vitória

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