Frente fria no ES deve trazer chuva forte e risco de temporais isolados

A atuação de uma frente fria posicionada no oceano, na altura da costa capixaba, deve deixar o tempo ainda mais instável no Espírito Santo na quarta-feira (20). A previsão da Climatempo alerta para condições de chuva moderada a forte na faixa litorânea do Estado.
Ao longo do dia, a instabilidade deve ganhar força especialmente na região sul capixaba, onde há risco de pancadas de chuva intensas acompanhadas de trovoadas e temporais isolados. Em contrapartida, o norte do Espírito Santo segue no sentido oposto, com previsão de tempo firme e sem chuva.
Em todo o Estado, as temperaturas continuam mais amenas e agradáveis, reflexo da influência de uma massa de ar polar.
Na manhã desta terça-feira (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de mau tempo para 54 cidades capixabas, com previsão de tempestade e chuva de granizo. O aviso meteorológico é válido até a manhã de quarta, e pode ser renovado.
Os municípios sob alerta do Inmet são:
Afonso Cláudio
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Apiacá
Aracruz
Atílio Vivacqua
Baixo Guandu
Bom Jesus do Norte
Brejetuba
Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Castelo
Colatina
Conceição do Castelo
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Fundão
Guaçuí
Guarapari
Ibatiba
Ibiraçu
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itaguaçu
Itapemirim
Itarana
Iúna
Jerônimo Monteiro
João Neiva
Laranja da Terra
Linhares
Marataízes
Marechal Floriano
Marilândia
Mimoso do Sul
Muniz Freire
Muqui
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
São José do Calçado
São Roque do Canaã
Serra
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Velha
Vitória