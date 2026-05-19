Frente fria no ES deve trazer chuva forte e risco de temporais isolados

A atuação de uma frente fria posicionada no oceano, na altura da costa capixaba, deve deixar o tempo ainda mais instável no Espírito Santo na quarta-feira (20). A previsão da Climatempo alerta para condições de chuva moderada a forte na faixa litorânea do Estado.





Ao longo do dia, a instabilidade deve ganhar força especialmente na região sul capixaba, onde há risco de pancadas de chuva intensas acompanhadas de trovoadas e temporais isolados. Em contrapartida, o norte do Espírito Santo segue no sentido oposto, com previsão de tempo firme e sem chuva.





Em todo o Estado, as temperaturas continuam mais amenas e agradáveis, reflexo da influência de uma massa de ar polar.





Na manhã desta terça-feira (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de mau tempo para 54 cidades capixabas, com previsão de tempestade e chuva de granizo. O aviso meteorológico é válido até a manhã de quarta, e pode ser renovado.



Os municípios sob alerta do Inmet são:



