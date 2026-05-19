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Coluna Abdo Filho

Dinheiro do petróleo: guerra no Oriente Médio faz arrecadação disparar no ES

O Estado do Espírito Santo recebeu, nesta segunda-feira (18), o primeiro pagamento de participação especial depois do início da guerra do Oriente Médio

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 16:43

Públicado em 

19 mai 2026 às 16:43
Abdo Filho

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Abdo Filho

FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Plataforma de petróleo em operação no Espírito Santo Cacá Lima

O Estado do Espírito Santo recebeu, nesta segunda-feira (18), o primeiro pagamento de participação especial (compensação dada no caso de campos com grandes volumes e alta rentabilidade) depois do início da guerra do Oriente Médio, no final de fevereiro. Foram R$ 340,5 milhões, sendo que a projeção orçamentária era de R$ 212,5 milhões. Uma diferença, portanto, de R$ 128 milhões ou 60,2% acima do previsto. E olha que o pagamento é referente à produção dos meses de janeiro, fevereiro e março. Só o mês de março foi impactado pela alta nos preços do petróleo provocada pelo conflito. Até fevereiro, o barril de petróleo flutuava na faixa dos US$ 70, hoje está acima dos US$ 110.

De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, a guerra promoveu um incremento de R$ 85 milhões. Os outros mais de R$ 40 milhões que vieram a mais que o estimado se deram pelo aumento de produção no campo de Jubarte no mês de março.

Em relação aos royalties, que são pagos mensalmente (a participação especial é trimestral, o valor da produção de março ainda não foi repassado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). A expectativa da Secretaria da Fazenda é de um incremento de R$ 35 milhões, batendo em R$ 125 milhões. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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