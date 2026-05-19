Dinheiro do petróleo: guerra no Oriente Médio faz arrecadação disparar no ES

O Estado do Espírito Santo recebeu, nesta segunda-feira (18), o primeiro pagamento de participação especial (compensação dada no caso de campos com grandes volumes e alta rentabilidade) depois do início da guerra do Oriente Médio, no final de fevereiro. Foram R$ 340,5 milhões, sendo que a projeção orçamentária era de R$ 212,5 milhões. Uma diferença, portanto, de R$ 128 milhões ou 60,2% acima do previsto. E olha que o pagamento é referente à produção dos meses de janeiro, fevereiro e março. Só o mês de março foi impactado pela alta nos preços do petróleo provocada pelo conflito. Até fevereiro, o barril de petróleo flutuava na faixa dos US$ 70, hoje está acima dos US$ 110.



De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, a guerra promoveu um incremento de R$ 85 milhões. Os outros mais de R$ 40 milhões que vieram a mais que o estimado se deram pelo aumento de produção no campo de Jubarte no mês de março.



Em relação aos royalties, que são pagos mensalmente (a participação especial é trimestral, o valor da produção de março ainda não foi repassado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). A expectativa da Secretaria da Fazenda é de um incremento de R$ 35 milhões, batendo em R$ 125 milhões.