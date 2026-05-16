Energia solar: presidente da EDP defende debate sobre modelo atual

Em junho de 2025, há menos de um ano, portanto, João Brito Martins assumiu o comando da EDP na América do Sul. A multinacional de origem portuguesa é um dos maiores conglomerados de energia do mundo. O executivo é figura frequente em Vitória, afinal, a distribuição de energia no Espírito Santo é um dos contratos mais antigos da EDP, ainda da década de 90. No ano passado, foi renovado por mais 30 anos. Em um mundo que muda tão rápido, não é fácil ter um compromisso de tão longo prazo. Por isso, segundo Brito, é preciso olhar para os fundamentos.



"É um Estado que está organizado, as instituições funcionam... É um círculo virtuoso. Os investimentos empurram o crescimento da economia. É isso que a EDP enxerga, queremos estar aqui exatamente por isso. Quando há crescimento, a necessidade de energia é maior e os investimentos em distribuição vêm junto. Todo mundo ganha".



Na entrevista que segue, ele fala sobre transição energética, sobre a boa posição brasileiro em um contexto mundial de eletrificação, sobre o avanço da microgeração de energia solar (onde defende algumas revisões no regulamento) e até sobre fiação subterrânea nas cidades brasileiras. "É uma discussão que a sociedade tem que ter, afinal, não tem almoço grátis. Não tem certo ou errado, é uma escolha".



Confira a entrevista completa com João Brito, CEO da EDP na América do Sul:





A EDP renovou, recentemente, o contrato para a distribuição de energia no Espírito Santo. Quais são as perspectivas?



O compromisso que temos, aqui no Espírito Santo, é com o dinamismo econômico. O Estado, na média, cresce mais que o Brasil e isso exige mais energia, para ter energia, precisamos fazer mais investimentos em distribuição de energia. Estamos em uma sociedade cada vez mais exigente e em um momento que, infelizmente, estamos tendo eventos climáticos mais extremos, o que nos obriga a trabalhar para que a rede tenha uma capacidade de resposta, na automação ou na resistência, maior. Crescimento econômico, transição energética e eventos climáticos mais extremos nos obrigam a reforçar os investimentos. Desde 2017 ou 2018 que a curva de investimentos no Espírito Santo é crescente.





Em relação ao crescimento econômico do Espírito Santo, o que está no radar da EDP?



O Estado é um destaque quando olhamos para toda a federação. Tanto na atração de investimentos como na média de crescimento. É um Estado que está organizado, as instituições funcionam... É um círculo virtuoso. Os investimentos empurram o crescimento da economia. É isso que a EDP enxerga, queremos estar aqui exatamente por isso. Quando há crescimento, a necessidade de energia é maior e os investimentos em distribuição vêm junto. Todo mundo ganha.





Como estão os investimentos em energia renovável? Como está o negócio dentro do grupo?



O contexto geopolítico mundial está fazendo com que o tema de energia seja muito mais estratégico do que já foi. Faz com que continentes como Europa invistam muito em energia renovável para reduzir dependência de gás e de petróleo. Nos Estados Unidos, muito embora não apareça muito, os combustíveis renováveis estão com grande dinamismo. O mundo todo está em um contexto de mobilização por uma economia mais eletrificada. É um privilégio estar nesse setor, afinal, esta vai ser uma era muito boa para o setor de eletricidade. O Brasil, diante de todo este cenário, vive um contexto muito interessante. O Brasil é uma referência em termos de transição, mostra que é possível ter uma matriz renovável para geração de eletricidade. Entre 85% e 90% da geração elétrica brasileira parte de matriz renovável. É o que a Alemanha quer ter entre 2040 e 2050... Isso em um país grande, que tem um sistema elétrico resiliente e robusto. O que aconteceu nos últimos anos e que pode ter reduzido o entusiasmo com as energias renováveis por aqui? Hoje, o Brasil produz mais energia elétrica do que necessita. Isso se deu porque a geração de energia solar distribuída teve um crescimento muito forte nos últimos anos. Só que não se produz energia solar o tempo todo. Na hora do almoço, o Brasil produz mais do que consome. Quando chega no final da tarde, o sistema precisa acionar usinas térmicas, mais caras, para compensar a falta do solar que temos durante o dia. Em resumo: em uma parte do dia, sobra energia e, na outra parte, falta. Na indústria da energia, a produção precisa ser igual ao consumo o tempo todo. Quando desequilibra, para qualquer lado, temos um apagão. Para evitar isso o que temos visto é o chamado curtailment, que é quando, por excesso de produção, o operador do sistema desliga usinas solares e eólicas centralizadas. No ano passado, 20% da energia que poderia ter sido produzida acabou não sendo por causa do curtailment. Se perdeu. Se você vai em grandes zonas produtoras, principalmente no Nordeste, quando chega às 9h ou 10h da manhã, as usinas param porque o operador informa que não está precisando. Essa energia seria ótima de noite, que é quando ela falta, mas não temos estrutura para isso, por enquanto. Talvez o leilão de baterias (que armazenariam a produção excedente da manhã) ajude. O problema das renováveis é este: o corte da produção de 20% que inviabiliza investimentos.

