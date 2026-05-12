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Coluna Abdo Filho

Os maiores faturamentos do comércio atacadista e distribuidor do ES

A ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores) divulgou, nesta terça-feira (12), o ranking

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 10:05

Públicado em 

12 mai 2026 às 10:05
Abdo Filho

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Abdo Filho

Galpão da Zucchi Log, na Serra
Galpão da Zucchi Log, na Serra Divulgação/Zucchi Log

A ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores) divulgou, nesta terça-feira (12), o ranking das maiores empresas do setor no Espírito Santo. O levantamento, em parceria com a consultoria NielsenIQ, é feito em todo o Brasil e leva em consideração o faturamento das empresas no ano de 2025. Quem puxa a fila do atacado distribuidor capixaba é a Unilider Distribuidora, que alcançou faturamento de R$ 893,5 milhões, em 2025. A Millenium Comercial, líder em 2024, ficou com a segunda colocação, com R$ 734,5 milhões. A Oncovit foi a terceira, com R$ 451 milhões.

As empresas da região Sudeste obtiveram um faturamento de R$ 154,6 bilhões. Só o Atacadão, do Grupo Carrefour e que atua em todo o Brasil, faturou R$ 89,9 bi. As companhias do Espírito Santo entraram com R$ 5,8 bilhões, crescimento de 14% em relação a 2024. Importante dizer que o trabalho é feito em cima das respostas das empresas. Das 768 respondentes, 153 (19,9%) são da região Sudeste. O Espírito Santo contribuiu com 34.

Ranking das maiores (em R$):

1 UNILIDER DISTRIBUIDORA: 893,5 milhões
2 MILLENIUM COMERCIAL: 734, milhões
3 ONCOVIT: 451 milhões
4 HCM ATACADISTA: 358,9 milhões
5 COLINA ALIMENTOS: 318,7 milhões
6 PRETTI DISTRIBUIDORA: 278,9 milhões
7 BAP BRESSAN: 267,9 milhões
8 GRUPO BATISTA: 251,7 milhões
9 ELSON'S: 242,1 milhões
10 GRÃO DO NORTE: 212,7 milhões

No Brasil, o setor atacadista e distribuidor apresentou, em 2025, crescimento nominal de 17,27% em relação ao ano anterior, com faturamento de R$ 616,6 bilhões a preço de varejo. Em termos reais (descontada a inflação), o crescimento foi de 11%.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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