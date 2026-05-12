Os maiores faturamentos do comércio atacadista e distribuidor do ES

A ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores) divulgou, nesta terça-feira (12), o ranking das maiores empresas do setor no Espírito Santo. O levantamento, em parceria com a consultoria NielsenIQ, é feito em todo o Brasil e leva em consideração o faturamento das empresas no ano de 2025. Quem puxa a fila do atacado distribuidor capixaba é a Unilider Distribuidora, que alcançou faturamento de R$ 893,5 milhões, em 2025. A Millenium Comercial, líder em 2024, ficou com a segunda colocação, com R$ 734,5 milhões. A Oncovit foi a terceira, com R$ 451 milhões.



As empresas da região Sudeste obtiveram um faturamento de R$ 154,6 bilhões. Só o Atacadão, do Grupo Carrefour e que atua em todo o Brasil, faturou R$ 89,9 bi. As companhias do Espírito Santo entraram com R$ 5,8 bilhões, crescimento de 14% em relação a 2024. Importante dizer que o trabalho é feito em cima das respostas das empresas. Das 768 respondentes, 153 (19,9%) são da região Sudeste. O Espírito Santo contribuiu com 34.



Ranking das maiores (em R$):



1 UNILIDER DISTRIBUIDORA: 893,5 milhões

2 MILLENIUM COMERCIAL: 734, milhões

3 ONCOVIT: 451 milhões

4 HCM ATACADISTA: 358,9 milhões

5 COLINA ALIMENTOS: 318,7 milhões

6 PRETTI DISTRIBUIDORA: 278,9 milhões

7 BAP BRESSAN: 267,9 milhões

8 GRUPO BATISTA: 251,7 milhões

9 ELSON'S: 242,1 milhões

10 GRÃO DO NORTE: 212,7 milhões



No Brasil, o setor atacadista e distribuidor apresentou, em 2025, crescimento nominal de 17,27% em relação ao ano anterior, com faturamento de R$ 616,6 bilhões a preço de varejo. Em termos reais (descontada a inflação), o crescimento foi de 11%.