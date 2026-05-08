A quantas anda o projeto da GWM no Espírito Santo

Segue firme o andamento do projeto da fábrica que a chinesa GWM (Great Wall Motors) quer colocar de pé em Barra do Riacho, Aracruz. Um representante da companhia já está morando no Espírito Santo e toca as demandas mais locais, como mão de obra. A expectativa é de que em mais 60 dias tenhamos mais novidades concretas. Na última quinta-feira (30), o governador Ricardo Ferraço recebeu executivos do conglomerado para um almoço no Palácio Anchieta.



O objetivo é que os carros comecem a sair da linha de produção, que não estará na plena capacidade, no começo de 2029. Para isso, os executivos do conglomerado asiático trabalham para que o movimento de obra (corte de vegetação e terraplanagem pelo menos) seja iniciado no segundo semestre de 2026. Eles estão focados na engenharia, na análise do terreno e na formação de mão de obra. Sobre o licenciamento ambiental, mesmo ainda sem um protocolo, as conversas já foram iniciadas junto ao Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente). Por se tratar de um terreno que fica no meio de um polo logístico e industrial consolidado (perto de Suzano, Seatrium e dos portos), a expectativa é de que a liberação seja rápida.



Os valores ainda não estão fechados, mas a primeira etapa da GWM no Espírito Santo deve receber um investimento entre R$ 1,5 bilhão e R$ 1,8 bi. O investimento total deve ficar entre R$ 5 bi e R$ 6 bi. A fábrica, que visa produzir carros para o mercado brasileiro, sul-americano e até europeu, terá capacidade total para 200 mil veículos por ano, uma das maiores do Brasil.