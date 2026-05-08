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Coluna Abdo Filho

A quantas anda o projeto da GWM no Espírito Santo

Os valores ainda não estão fechados, mas a primeira etapa da fábrica da montadora chinesa no ES deve receber um investimento entre R$ 1,5 bilhão e R$ 1,8 bi

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 03:10

Públicado em 

08 mai 2026 às 03:10
Abdo Filho

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Abdo Filho

Fábrica da GWM construída no interior de São Paulo  Divulgação/GWM

Segue firme o andamento do projeto da fábrica que a chinesa GWM (Great Wall Motors) quer colocar de pé em Barra do Riacho, Aracruz. Um representante da companhia já está morando no Espírito Santo e toca as demandas mais locais, como mão de obra. A expectativa é de que em mais 60 dias tenhamos mais novidades concretas. Na última quinta-feira (30), o governador Ricardo Ferraço recebeu executivos do conglomerado para um almoço no Palácio Anchieta.

O objetivo é que os carros comecem a sair da linha de produção, que não estará na plena capacidade, no começo de 2029. Para isso, os executivos do conglomerado asiático trabalham para que o movimento de obra (corte de vegetação e terraplanagem pelo menos) seja iniciado no segundo semestre de 2026. Eles estão focados na engenharia, na análise do terreno e na formação de mão de obra. Sobre o licenciamento ambiental, mesmo ainda sem um protocolo, as conversas já foram iniciadas junto ao Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente). Por se tratar de um terreno que fica no meio de um polo logístico e industrial consolidado (perto de Suzano, Seatrium e dos portos), a expectativa é de que a liberação seja rápida.

Os valores ainda não estão fechados, mas a primeira etapa da GWM no Espírito Santo deve receber um investimento entre R$ 1,5 bilhão e R$ 1,8 bi. O investimento total deve ficar entre R$ 5 bi e R$ 6 bi. A fábrica, que visa produzir carros para o mercado brasileiro, sul-americano e até europeu, terá capacidade total para 200 mil veículos por ano, uma das maiores do Brasil.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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