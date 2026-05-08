Trabalho infantil é problema social que persiste

A criança apenas adquiria valor social conforme se demonstrasse produtiva. No início do século XX, começaram a surgir regramentos que, todavia, estavam focados em proteção seletiva, visando, sobremaneira, à repressão de crianças “delinquentes”.





A Constituição brasileira de 1988 trouxe inovação significativa ao prever que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.





Nesse sentido, a Carta Magna veda o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.





A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, em 1989, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, consolidaram o sistema de proteção.





Aliás, as próprias polêmicas em torno da aprovação do Estatuto da Criança demonstram como a evolução dos direitos da criança e do adolescente foi fruto de transformações histórico-sociais.





A ex-deputada capixaba Rita Camata, por ter sido relatora do então projeto do Estatuto na Câmara dos Deputados, inclusive, por algum tempo, foi alvo de críticas levianas que associavam os direitos à delinquência infanto-juvenil.