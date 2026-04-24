Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quarta-feira (22) o parecer pela admissibilidade de uma Proposta de Emenda à Constituição que extingue a escala 6x1. É um passo importante, mas é crucial entender seu significado.





A CCJ não aprovou o mérito da proposta, apenas reconheceu que ela não fere cláusulas pétreas da Constituição. A PEC ainda seguirá para uma comissão especial e, posteriormente, precisará ser votada em dois turnos em cada casa do Congresso, exigindo três quintos dos votos, conforme o rito do art. 60 da Carta Magna. O caminho a ser percorrido é longo e burocrático.





Apesar de não existir uma legislação que preveja expressamente a escala 6x1, na prática, ela é a realidade de grande parcela dos trabalhadores da iniciativa privada. A Constituição da República de 1988 estabeleceu o limite de 44 horas semanais, o que já foi avanço quando se lembra que no, século anterior à sua edição, cargas laborais de 16 horas diárias eram aceitas. Mas o mundo mudou e essa jornada já não é mais suficiente para as demandas do homem moderno.