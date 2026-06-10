Sem seleção na Copa, chineses torcem por árbitro 'campeão de cartões vermelhos'

O árbitro chinês Ma Ning é conhecido por ser rigoroso Crédito: Getty Images

Com a seleção da China novamente fora da Copa do Mundo de futebol , os torcedores chineses passaram a tratar um árbitro como o principal representante do país no torneio, que começa nesta quinta-feira (11/6).

Como a China não conseguiu se classificar para disputar a Copa do Mundo dos Estados Unidos, muitos torcedores chineses adotaram o árbitro Ma Ning como seu representante na competição.⁠

⁠O juiz de 46 anos inspirou memes virais e ganhou até patrocínio de grandes marcas da China, como as fabricantes de computadores e eletrônicos Hisense e Lenovo.⁠

⁠Conhecido pelo estilo durão, Ma ganhou o apelido de "mestre dos cartões".⁠

⁠Em uma partida em Xangai, em 2015, mostrou nada menos que nove cartões amarelos e três vermelhos — um recorde em sua carreira.⁠

Esta será a sua segunda participação em uma Copa. Há quatro anos, ele atuou como quarto árbitro, assessorando o juiz principal.⁠

Posts e discussões relacionados a Ma ganharam milhões de visualizações no RedNote e em outras redes sociais chinesas. Enquanto alguns usuários torcem por ele, outros lamentam a situação do esporte no país.

"Temos Ma Ning. E vocês, têm quem?", escreveu um usuário no RedNote.

"Outros países vão assistir às próprias seleções jogando, enquanto nós vamos assistir ao nosso árbitro distribuindo cartões", comentou outro usuário.

Ma já se encontra em Miami, nos Estados Unidos, participando de um período de treinamento de dez dias para o corpo de arbitragem do campeonato. Ele está acompanhado de outros dois representantes chineses: Zhou Fei, árbitro assistente (conhecido popularmente como "bandeirinha"), e Fu Ming, árbitro assistente de vídeo (que atua no VAR, que revisa as decisões do juiz que está em campo).

Tanto Zhou quanto Fu trabalham no apoio aos árbitros principais à beira do campo.

Ma é credenciado como árbitro da FIFA desde 2011. Ele também leciona no Instituto de Esportes de Nanquim, na China continental.

Para acompanhar a sua trajetória rumo à Copa, Ma criou uma conta no RedNote, plataforma chinesa semelhante ao Instagram, há duas semanas. Desde então, já acumulou 197 mil seguidores.

Um meme criado por um usuário do Weibo, rede social chinesa, põe fotos de várias seleções nacionais de futebol lado a lado a imagens do árbitro Ma Ning Crédito: Weibo

Na primeira publicação na plataforma, Ma Ning aparece sacando um pequeno livro vermelho do bolso frontal da camisa de árbitro, uma referência ao nome chinês do RedNote e também à fama que ele tem de distribuir cartões vermelhos, punição que expulsa jogadores por faltas graves.

Em outra publicação, Ma compartilhou um vídeo arrumando a mala e treinando na academia em preparação para a Copa do Mundo. O vídeo, acompanhado de música dramática, mostra um tablet da Lenovo entre outros produtos.

"Assumo essa missão com confiança e tranquilidade. Copa do Mundo, aí vamos nós", escreve Ma na legenda.

A China não consegue se classificar para a Copa do Mundo desde sua primeira participação no torneio, em 2002, quando foi eliminada ainda na fase de grupos sem somar nenhum ponto.