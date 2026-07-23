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Vigilância Sanitária

Anvisa manda apreender lotes de azeite e doces; veja de quais marcas

Produtos são da San Olivetto e da Fatti a Mano

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 10:12

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 jul 2026 às 10:12
Anvisa manda apreender lotes de azeite e doces
Anvisa manda apreender lotes de azeite e doces Divulgação | Anvisa
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (22) a apreensão de todos os lotes do azeite de Oliva Extra Virgem da marca San Oliveto e de todos os produtos da Indústria e Comércio de Doces Fatti a Mano Ltda.  
O azeite tem origem desconhecida e é importado no Brasil pela empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda, que possui CNPJ inapto desde 23 de junho de 2026 e endereço desconhecido. 
De acordo com a medida, divulgada no Diário Oficial da União, o produto apresentou resultado insatisfatório no ensaio de determinação do índice de refração, usado para avaliar a pureza, e não pode ser importado, distribuído, divulgado e utilizado. 
Em relação a Fatti a Mano Ltda, os itens não estão regularizados no órgão competente e são fabricados por estabelecimento não licenciado.
Com isso doces, sobremesas e demais produtos não podem ser fabricados, distribuídos, divulgados e consumidos segundo Resolução (RE) 2.856/2026. 
Entre os doces da marca que devem se apreendidos estão:
  • cocada branca;
  • cocada com maracujá;
  • doce de leite;
  • doce de leite com coco;
  • palha italiana;
  • doce de jaca;
  • beijinho;
  • pé de moleque;
  • fatticoco (leite com coco);
  • pé de moça;
  • brigadeiro.
*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia. 

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