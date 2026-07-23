Registros de racismo crescem 13% no Brasil em 2025; SC tem maior taxa

Para os pesquisadores, a alta reflete mais do que um aumento das ocorrências. Também indicaria que o sistema de Justiça tem deixado de tratar a injúria racial como um delito de menor gravidade e passado a enquadrá-la na mesma lógica jurídica do racismo, aproximando a resposta penal de uma proteção coletiva, e não apenas individual.





Isso, porém, varia de Estado para Estado.





No Pará (95,6%) e no Distrito Federal (95,5%), quase todos os casos são classificados como injúria racial. Já no Ceará (17,8%) e no Rio Grande do Sul (4,9%), essa proporção é significativamente menor.



Nesta edição, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, responsável pelo anuário, perguntou pela primeira vez às secretarias estaduais com base em qual dispositivo legal a injúria racial é registrada e se esses casos são incorporados ao total de racismo. As respostas revelaram critérios distintos.



Parte dessa diferença decorre da forma como os Estados registram os dados. Segundo nota técnica do anuário, Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina não incluem os casos de injúria racial no total de racismo em seus sistemas, o que dificulta a comparação entre as unidades da federação.