Boneca Natasha e o corpo negro como alvo

Existe um fio invisível, mas extremamente robusto, que conecta as dinâmicas de segurança pública no Brasil à psicologia de consumo global nas redes sociais. À primeira vista, a frieza estatística de um relatório de direitos humanos e a viralização de um brinquedo antiestresse de borracha parecem habitar universos paralelos.
No entanto, quando confrontamos a sétima edição do relatório “Pele Alvo: entre racismo e letalidade, o amanhã”, da Rede de Observatórios da Segurança, com a perturbadora polêmica internacional da "Boneca Natasha" (Natasha Doll), o que emerge não é um paradoxo de opostos, mas sim uma simetria assustadora. Ambos os fenômenos revelam a engrenagem mais cruel do racismo estrutural: a desumanização sistemática do corpo negro, transformado em receptáculo legítimo da violência e do descarte.
O relatório Pele Alvo, com base em dados de 2025 obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI), expõe uma realidade sangrenta nos nove estados monitorados (Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo). O aumento de 6,4% na letalidade policial, totalizando 4.330 mortes, não é um desvio de conduta, é um projeto.
Quando descobrimos que, dentre os registros com identificação de raça e cor, impressionantes 86,3% das vítimas eram negras, a retórica estatal de "combate ao crime" desmorona. O perfil é cirúrgico: homens, jovens (64,8% com até 29 anos), moradores de periferias e favelas. Mais alarmante ainda é a constatação de que 312 crianças e adolescentes de até 17 anos tiveram suas vidas ceifadas sob o manto protetor de uma suposta "eficiência tecnológica" da segurança pública.
A infância e a juventude negra, no Brasil, não são protegidas pelo Estado, são tratadas como ameaças iminentes. E é exatamente aqui que a realidade brasileira se choca com a bizarrice globalizada da "Boneca Natasha".
Comercializada por fabricantes chineses como um brinquedo antiestresse, a boneca, que possui traços físicos de um bebê negro, tornou-se o centro de uma onda de sadismo virtual. Vídeos de usuários pisoteando, esticando, espancando e deformando o brinquedo acumularam visualizações sob a justificativa terapêutica de "descarregar o estresse".
A justificativa dada por vários usuários para preferirem a versão negra em detrimento da clara é a síntese perfeita do racismo globalizado: a versão de pele clara pareceria "humana demais", gerando remorso ao ser maltratada.
Essa declaração é de um cinismo pedagógico. Ela confessa, sem rodeios, o cerne da desumanização. Para o inconsciente coletivo moldado pelo racismo, a pele negra retira a humanidade do sujeito. O corpo negro, mesmo simulado na figura de um bebê de borracha, é visto como um objeto resiliente à dor, desprovido de dignidade, um saco de pancadas aceitável para as frustrações cotidianas do mundo moderno.
O paralelo é inevitável e doloroso. O que os usuários das redes sociais fazem de forma lúdica com a "Boneca Natasha", o aparato policial brasileiro faz diariamente, de forma literal e letal, nas vielas das favelas.
A preferência por torturar a boneca negra porque ela "não parece humana o suficiente" é a exata tradução psicológica que opera na mente do agente estatal que puxa o gatilho contra um jovem negro na periferia. O racismo estrutural funciona como um anestésico moral, ele remove a empatia, elimina a culpa e transforma o homicídio de crianças e jovens em "efeito colateral" aceitável da manutenção da ordem.
Enquanto governos gastam bilhões em tecnologia e inteligência policial para blindar o aparato repressivo, a mentalidade que rege essas forças continua operando na chave da barbárie. Se o amanhã desenhado pelo relatório Pele Alvo parece sombrio e violento, é porque permitimos que a mercantilização da dor negra e a letalidade do Estado caminhem de mãos dadas, legitimadas pelo mesmo princípio silencioso, a negação da humanidade ao povo negro.
A indignação internacional contra a "Boneca Natasha" é urgente e necessária, mas ela precisa se converter em espelho. Não podemos chorar a desumanização de um brinquedo de borracha no exterior enquanto normalizamos o genocídio de carne, osso e infância que mancha de sangue as calçadas do Brasil todos os dias. O paradoxo, afinal, é apenas aparente, a raiz do ódio é exatamente a mesma.