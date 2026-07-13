Boneca Natasha e o corpo negro como alvo

Quando descobrimos que, dentre os registros com identificação de raça e cor, impressionantes 86,3% das vítimas eram negras, a retórica estatal de "combate ao crime" desmorona. O perfil é cirúrgico: homens, jovens (64,8% com até 29 anos), moradores de periferias e favelas. Mais alarmante ainda é a constatação de que 312 crianças e adolescentes de até 17 anos tiveram suas vidas ceifadas sob o manto protetor de uma suposta "eficiência tecnológica" da segurança pública.





A infância e a juventude negra, no Brasil, não são protegidas pelo Estado, são tratadas como ameaças iminentes. E é exatamente aqui que a realidade brasileira se choca com a bizarrice globalizada da "Boneca Natasha".





Comercializada por fabricantes chineses como um brinquedo antiestresse, a boneca, que possui traços físicos de um bebê negro, tornou-se o centro de uma onda de sadismo virtual. Vídeos de usuários pisoteando, esticando, espancando e deformando o brinquedo acumularam visualizações sob a justificativa terapêutica de "descarregar o estresse".





A justificativa dada por vários usuários para preferirem a versão negra em detrimento da clara é a síntese perfeita do racismo globalizado: a versão de pele clara pareceria "humana demais", gerando remorso ao ser maltratada.





Essa declaração é de um cinismo pedagógico. Ela confessa, sem rodeios, o cerne da desumanização. Para o inconsciente coletivo moldado pelo racismo, a pele negra retira a humanidade do sujeito. O corpo negro, mesmo simulado na figura de um bebê de borracha, é visto como um objeto resiliente à dor, desprovido de dignidade, um saco de pancadas aceitável para as frustrações cotidianas do mundo moderno.



