Humor com a morte de mulheres não é só piada de mau gosto

O sofrimento alheio foi transformado em mercadoria de consumo rápido. O choque inicial dá lugar à apatia, e o corpo da vítima deixa de ser o fim trágico de uma vida humana para se tornar apenas "conteúdo" ou um meme descartável.





Esse cenário pavimenta o caminho para o que a psicologia identifica como uma necrofilia simbólica. A piada de cunho sexual envolvendo um cadáver reflete o nível máximo de reificação, a total coisificação, do outro. Para o propagador do escárnio, a ausência absoluta de resposta ou resistência da vítima oferece o cenário ideal para o exercício de uma dominação perversa.





Essa violência não nasce no vácuo, ela é alimentada pelas engrenagens da misoginia, do extremismo político e de uma masculinidade ressentida. Em subcomunidades da internet, como fóruns anônimos e canais radicais, homens que se sentem marginalizados ou rejeitados social e afetivamente canalizam suas frustrações na forma de ódio direcionado às mulheres.





Nesses nichos digitais, a vulnerabilidade ou a morte de uma mulher é celebrada como uma "punição" merecida ou uma vitória simbólica sobre o gênero feminino. O extremismo político atua aqui como o validador ideológico, ao naturalizar o discurso de que certas vidas valem menos, abre-se a porteira psicológica para que atrocidades verbais e crimes de vilipêndio sejam cometidos sem qualquer crise de consciência.





É nesse ponto que tocamos na ferida mais exposta do nosso pacto social: o valor da humanidade no Brasil depende de marcadores de gênero, raça e classe. Se a vítima é mulher, se é negra, se é pobre, a sua dignidade é relativizada até após a morte. O desrespeito à memória da jovem e à dor de sua família confirma que a cidadania plena e o direito ao luto respeitado ainda são tratados como privilégios, não como garantias universais.