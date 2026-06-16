O salto sem corda: uma imagem que rompe qualquer lógica

Confiamos o tempo inteiro. Entramos num elevador sem perguntar quem fez a manutenção. Embarcamos em ônibus, atravessamos pontes, fazemos exames médicos e colocamos filhos em atividades esportivas. Não porque ignoramos os riscos, mas porque acreditamos que existem pessoas, regras e processos trabalhando para reduzi-los.



Logo após esse episódio, ouvi um cirurgião comentar nas redes sociais algo que me parece essencial: em profissões que lidam com vidas, não existe espaço para improviso.





Antes de uma cirurgia, equipamentos são conferidos, medicações são verificadas e equipes repetem protocolos que, para quem vê de fora, podem parecer excessivos. Não são. Protocolos existem justamente porque seres humanos estão sujeitos a falhas.



Isso vale para hospitais, mas também para qualquer atividade em que alguém dependa do cuidado técnico do outro: do transporte ao lazer, da construção civil aos esportes de aventura. Segurança não é detalhe. Segurança é compromisso.

