O salto sem corda: uma imagem que rompe qualquer lógica

Há imagens que nos marcam porque parecem romper algo maior do que a lógica dos acontecimentos. A morte da jovem de 21 anos durante um salto de rope jump, no interior de São Paulo, é uma delas.
Uma vida interrompida não por um fenômeno imprevisível, nem por um risco desconhecido, mas, segundo as informações divulgadas até agora, por uma falha elementar: a ausência da corda que deveria sustentá-la.
É impossível acompanhar os relatos sobre o caso sem imaginar o instante anterior ao salto. O momento em que alguém respira fundo, sente medo, hesita e, ainda assim, decide seguir. Em experiências como essa, o impulso pode ser a coragem, mas o que permite o passo adiante é outra coisa: confiança.
Confiamos o tempo inteiro. Entramos num elevador sem perguntar quem fez a manutenção. Embarcamos em ônibus, atravessamos pontes, fazemos exames médicos e colocamos filhos em atividades esportivas. Não porque ignoramos os riscos, mas porque acreditamos que existem pessoas, regras e processos trabalhando para reduzi-los.
Logo após esse episódio, ouvi um cirurgião comentar nas redes sociais algo que me parece essencial: em profissões que lidam com vidas, não existe espaço para improviso.
Antes de uma cirurgia, equipamentos são conferidos, medicações são verificadas e equipes repetem protocolos que, para quem vê de fora, podem parecer excessivos. Não são. Protocolos existem justamente porque seres humanos estão sujeitos a falhas.
Isso vale para hospitais, mas também para qualquer atividade em que alguém dependa do cuidado técnico do outro: do transporte ao lazer, da construção civil aos esportes de aventura. Segurança não é detalhe. Segurança é compromisso.
Talvez um dos problemas do nosso tempo seja que passamos a enxergar procedimentos como burocracia e rapidez como sinônimo de eficiência. Valorizamos quem entrega resultados imediatos e simplifica etapas. Mas existem contextos em que reduzir controles não representa agilidade e sim exposição ao erro.
No caso da morte da jovem paulistana, há um aprendizado coletivo possível, sem jamais deslocar qualquer responsabilidade para quem perdeu a vida. Quando contratamos serviços, especialmente atividades de aventura, não estamos comprando apenas emoção. Vale perguntar: quem organiza? Existe autorização? Há histórico? Existem certificações? Como funciona a checagem de segurança? Desconfiar de informalidade excessiva ou de preços muito abaixo do mercado não é exagero, é cuidado.
Nada disso diminui a dimensão da perda de uma família que acordou acreditando que viveria apenas mais um sábado e teve sua história impactada por uma ausência impossível de medir.
Que fique a reflexão: quando alguém confia sua segurança ao outro, espera encontrar responsabilidade. E responsabilidade nunca pode depender da sorte.