Por que o combate à tortura ainda é uma luta do presente

Na última sexta-feira, passamos por mais um 26 de junho. Não se trata de data para celebrações festivas, mas sim para a reflexão profunda e o compromisso inflexível. Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Internacional em Apoio às Vítimas da Tortura carrega um peso histórico, pois marca a entrada em vigor, em 1987, da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.





Mais do que uma efeméride jurídica, a data é um lembrete categórico de um princípio absoluto: ninguém, sob nenhuma circunstância, pode ser torturado.





A promessa de "nunca mais", contudo, colide diariamente com a realidade. Engana-se quem enterra a tortura nos porões poeirentos das ditaduras do século passado. Ela mudou de roupa, e continua viva. Atualizada, se manifesta no cotidiano das periferias, na superlotação degradante do sistema prisional, transformado, muitas vezes, em verdadeiras masmorras modernas, na violência institucionalizada e no abuso de poder contra os corpos mais vulneráveis da sociedade.