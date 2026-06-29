Construtora do ES celebra 45 anos com festão e show de Nando Reis em Vitória

A Morar Construtora, que já entregou mais de 12 mil imóveis em 45 anos de trajetória, celebrou em grande estilo o aniversário da empresa, neste sábado (27), no Theatro Carlos Gomes. Os fundadores da empresa Sebastião e Delva Almeida, seus filhos Rogério, Rodrigo e Bartira, noras, genro e netos receberam cerca de 500 convidados com festão, homenagens e um showzão exclusivo do cantor Nando Reis.



Com produção de Stella Miranda e catering do Le Buffet, a festa foi marcada pela salva de leques no lugar de palmas, parabéns pra você para Dona Delva, que celebrou 83 anos, e a entrega das chaves de um apartamento Morar como presente ao colaborador mais antigo da empresa Osvaldo Henrique.





O receptivo da festa, que reuniu empresários, colaboradores da empresa e amigos da família, ficou a cargo do grupo Serenata d'Favela. Confira os melhores momentos da festa na galeria de Cacá Lima.