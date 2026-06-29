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Renata Rasseli

Construtora do ES celebra 45 anos com festão e show de Nando Reis em Vitória

Sebastião e Delva Almeida, os filhos Rogério, Rodrigo e Bartira, e netos receberam 500 convidados neste sábado (27), no Theatro Carlos Gomes

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

29 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Sebastião e Delva Almeida, os filhos Rodrigo, Rogério e Bartira, genro, noras e netos
Sebastião e Delva Almeida, os filhos Rodrigo, Rogério e Bartira, genro, noras e netos Cacá Lima

A Morar Construtora, que já entregou mais de 12 mil imóveis em 45 anos de trajetória, celebrou em grande estilo  o aniversário da empresa, neste sábado (27), no Theatro Carlos Gomes. Os fundadores da empresa Sebastião e Delva Almeida, seus filhos Rogério, Rodrigo e Bartira, noras, genro e netos receberam cerca de 500 convidados com festão, homenagens e um showzão exclusivo do cantor Nando Reis. 

Com produção de Stella Miranda e catering do Le Buffet, a festa foi marcada pela salva de leques no lugar de palmas, parabéns pra você para Dona Delva, que celebrou 83 anos, e a entrega das chaves de um apartamento Morar como presente ao colaborador mais antigo da empresa Osvaldo Henrique. 


O receptivo da festa, que reuniu empresários, colaboradores da empresa e amigos da família,  ficou a cargo do grupo Serenata d'Favela. Confira os melhores momentos da festa na galeria de Cacá Lima. 

Café Lindenberg e Giovanna Destri, Sebastião e Delva Almeida, Bartira Almeida e Nelson Teixeira
O presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg e Giovanna Destri, e os anfitriões Sebastião e Delva Almeida, Bartira Almeida e Nelson Teixeira Cacá Lima
Guilherme, a presidente da Morar Aline Stefanon e Henrique Andrade Cacá Lima
Sandro Carlesso e Renata Araújo, Neuza e Aristoteles Passos
Sandro Carlesso e Renata Araújo, Neuza e Aristoteles Passos Cacá Lima
José Luis Galveas, Bartira Almeida e Flavia Giacomin
José Luis Galveas, Bartira Almeida e Flavia Giacomin Cacá Lima
Valdecir e Geisi Torezani
Valdecir e Geisi Torezani Cacá Lima
Eduarda Buaiz e Claudio Rezende
Eduarda Buaiz e Claudio Rezende Cacá Lima
Durval Vieira de Freitas e
Durval Vieira Freitas e Lourdes Freitas Cacá Lima
Celso Siqueira, Cileia e Carol Lorenzon
Celso Siqueira, Cileia e Carol Lorenzon Cacá Lima

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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