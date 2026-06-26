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Trajetória

Morar prepara lançamento de novo empreendimento do Minha Casa, Minha Vida em Vila Velha

Construtora, que completa 45 anos de atuação, planeja, para julho, a realização de um feirão de imóveis com condições especiais

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 18:40

Públicado em 

26 jun 2026 às 18:40
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Morada Vitória, da Morar Construtora
Morada Vitória marcou o retorno da Morar ao médio e alto padrão Morar/Divulgação

O próximo lançamento da Morar Construtora dentro do projeto Minha Casa, Minha Vida em Vila Velha será o Vista dos Colibris, no bairro Vale Encantado, programado para o segundo semestre. Ao todo, serão oito torres e 512 unidades e um valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 167 milhões. 


Os apartamentos terão opções com quintal privativo ou varanda, em tipologias de 2 quartos, 2 quartos com suíte e 3 quartos. As unidades se enquadram na Faixa 3 do Minha Casa, Minha Vida e algumas vão entrar na Faixa 4 do programa, com preços estimados de R$ 300 mil a R$ 350 mil.


O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada pela diretoria da empresa em comemoração aos 45 anos da construtora, que encerra o primeiro semestre de 2026 com 444 unidades vendidas e mais de R$ 153 milhões em VGV. A expectativa é que, até o final deste ano, a empresa alcance mais de R$ 350 milhões em potencial de vendas.


A empresa também prepara ações comemorativas para marcar a data, incluindo um feirão de aniversário no dia 18 de julho. A ação vai contar com opções de apartamentos em Vila Velha e na Serra, e condições diferenciadas de financiamento.

Trajetória e médio padrão

Ao longo de sua trajetória, a empresa já entregou mais de 12 mil unidades distribuídas em 77 empreendimentos, com atuação concentrada em Vitória, Vila Velha e Serra, e pelo acumulado de R$ 1,2 bilhão em VGV nos últimos cinco anos. 


A projeção de crescimento segue em 2027, com dois lançamentos previstos dentro do Espírito Santo. Para os próximos anos, segundo o diretor Comercial e de Marketing da Morar, Filippe Vieira, a projeção é de quase R$ 3 bilhões em valor geral de vendas de projetos da empresa na Serra, Vila Velha e possivelmente Vitória, onde a empresa já está em busca de novos terrenos.


A empresa, que começou sua trajetória produzindo empreendimentos de médio e alto padrão, hoje é conhecida por sua forte atuação no segmento econômico, principalmente após o lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida. Mas seu mais recente lançamento, o Morada Vitória, no bairro de Fátima, na Serra, marca o retorno da empresa ao mercado de médio e alto padrão, oferecendo unidades de 2 e 3 quartos com suíte.

Degustação de vinhos e queijos em decorado

A Città Engenharia realizou na quinta-feira (25) uma degustação de queijos e vinhos no apartamento decorado do Arti Design Living. O empreendimento está localizado na rua São Paulo, na Praia da Costa, em Vila Velha. De acordo com o diretor da construtora, Roberto Puppim, o evento buscou apresentar o projeto arquitetônico e a proposta residencial do edifício a convidados. 

Mercado imobiliário discute tendências de marketing e vendas no Visummit

Evento reuniu lideranças de incorporadoras e loteadoras nacionais
Evento reuniu lideranças de incorporadoras e loteadoras nacionais Divulgação

A diretora comercial da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Cristiane Vaz, e a gerente de marketing da empresa, Thamires de Paula, participaram do Visummit, um dos principais encontros voltados aos setores comercial e de marketing do mercado imobiliário brasileiro.


O evento, realizado em São Paulo, reuniu lideranças de incorporadoras e loteadoras nacionais do país para compartilhar estratégias, experiências e tendências que impactam diretamente os resultados das empresas. A programação de dois dias contou com painéis e apresentações de estudos de casos práticos com foco em dados e resultados do setor. 


Entre os palestrantes estavam executivos de empresas como Vitacon, Moura Dubeux, Idea!Zarvos, Arcádia Urbanismo, Lotenet e Idealiza Cidades, que compartilharam métricas operacionais e estratégias aplicadas ao mercado de incorporação.

A diretora comercial e a gerente de marketing da Vaz Desenvolvimento Imobiliário participaram do Visummit
A diretora comercial e a gerente de marketing da Vaz Desenvolvimento Imobiliário participaram do Visummit Divulgação

“Os painéis foram mais longos, com espaço para debates, networking qualificado e troca direta entre participantes e palestrantes. Foram apresentados casos reais, estratégias aplicadas e experiências compartilhadas por diretores, gestores e executivos que querem entender o que realmente está funcionando no mercado”, destaca Cristiane Vaz.


Para Thamires de Paula, a experiência reforçou a importância da troca de conhecimento entre profissionais que vivenciam diariamente os desafios do setor. “O que fica do evento são os insights compartilhados, as conexões criadas e a certeza de que o mercado evolui mais rapidamente quando as melhores lideranças se reúnem para trocar experiências”, complementa

Encontro de lideranças Creci-ES
Encontro reuniu lideranças regionais de diferentes cidades e áreas de atuação do mercado imobiliário capixaba Divulgação

Creci-ES reúne lideranças do setor e projeta expansão para o interior 

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES) realizou nesta sexta-feira (26) o 1º Encontro de Lideranças Imobiliárias. O evento reuniu representantes institucionais do setor imobiliário capixaba, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES) e do legislativo municipal para debater a estrutura e os projetos da autarquia.


Durante a reunião, o presidente do Creci-ES, Manoel Dias, apresentou o plano de atuação das Comissões para o Desenvolvimento Imobiliário em municípios do interior e da Região Metropolitana. O projeto engloba as cidades de Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, Colatina, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante.


As comissões municipais têm como meta descentralizar os serviços do conselho, funcionando como instâncias regionais para suporte à fiscalização profissional e articulação com os poderes locais. O plano estratégico visa padronizar o atendimento e as ações de regulação do mercado imobiliário em todas as regiões do Estado.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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