Morar prepara lançamento de novo empreendimento do Minha Casa, Minha Vida em Vila Velha

O próximo lançamento da Morar Construtora dentro do projeto Minha Casa, Minha Vida em Vila Velha será o Vista dos Colibris, no bairro Vale Encantado, programado para o segundo semestre. Ao todo, serão oito torres e 512 unidades e um valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 167 milhões.





Os apartamentos terão opções com quintal privativo ou varanda, em tipologias de 2 quartos, 2 quartos com suíte e 3 quartos. As unidades se enquadram na Faixa 3 do Minha Casa, Minha Vida e algumas vão entrar na Faixa 4 do programa, com preços estimados de R$ 300 mil a R$ 350 mil.





O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada pela diretoria da empresa em comemoração aos 45 anos da construtora, que encerra o primeiro semestre de 2026 com 444 unidades vendidas e mais de R$ 153 milhões em VGV. A expectativa é que, até o final deste ano, a empresa alcance mais de R$ 350 milhões em potencial de vendas.





A empresa também prepara ações comemorativas para marcar a data, incluindo um feirão de aniversário no dia 18 de julho. A ação vai contar com opções de apartamentos em Vila Velha e na Serra, e condições diferenciadas de financiamento.