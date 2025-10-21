Morar anuncia apartamentos de 2 e 3 quartos em Bairro de Fátima a partir de R$ 574 mil

O Morada de Vitória terá 240 apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte . Crédito: Morar/Divulgação

A Morar Construtora realizou uma convenção para corretores nesta terça-feira, 21, para anunciar seu próximo empreendimento na Serra: o Morada Vitória. O projeto oferece unidades de 2 e 3 quartos com suíte, com preços a partir de R$ 574.462,74. O lançamento ficará localizado no Bairro de Fátima, na Serra, a poucos minutos da capital, ao lado da Reserva da Vale e próximo à estrutura de serviços de Jardim Camburi.



A localização tem como foco principal moradores de Jardim Camburi em busca de alternativas ao valor do metro quadrado praticado em Vitória, já que o preço no empreendimento parte de R$ 9.693,94 o m². Segundo o diretor comercial e de marketing da Morar, Filippe Vieira, o lançamento terá o preço mais acessível da região.

“Percebemos que a localização é muito estratégica, principalmente pelo momento do mercado, pois existem lançamentos na região com preços de R$ 14 mil a R$ 15 mil o metro quadrado. O Morada Vitória terá excelente custo-benefício para o cliente por ter o preço mais acessível dentro da região de Jardim Camburi”, explica.

Entrada do Morada Vitória. Crédito: Morar/Divulgação

Ele destaca que o Morada Vitória marca o retorno da Morar ao segmento de médio e alto padrão, uma vez que a empresa tem se dedicado quase exclusivamente a lançamentos com foco no Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que soma 19 empreendimentos até agora.

“Sabemos que existe uma demanda muito alta na região que não está conseguindo se encaixar nos novos preços. Então, estamos confiantes de que esse produto será um sucesso. Até porque não há expectativa de outro lançamento desse porte, padrão e qualidade nessa localização”, complementa.

Lançamento oficial

Área de Lazer do Morada Vitória





Lazer do Morada Vitória . Morar/Divulgação





Lazer do Morada Vitória . Morar/Divulgação





Lazer do Morada Vitória . Morar/Divulgação

O lançamento oficial do Morada Vitória será em dezembro, mas o empreendimento já se encontra na fase de pré-venda. Ao todo, serão 240 unidades divididas em duas torres de 10 pavimentos cada.

Os apartamentos terão dois quartos com suíte (59,26 m²) e três quartos com suíte (74,75 m²), além de unidades garden (térreas) e uma vaga de garagem. Haverá também apartamentos de dois quartos adaptados para pessoas com deficiência (PCD), que deverão ser indicados no momento da assinatura do contrato.

A área de lazer, com 1.256 m², incluirá espaço gourmet, salão de festas, academia, mercado autônomo, espaço grill, parque infantil, academia ao ar livre, churrasqueira, piscinas infantil e adulto e solarium. O empreendimento contará com recursos focados em economia e sustentabilidade, como sistema de geração de energia fotovoltaica para a área de lazer.

Morada Vitória Terá duas torres com 10 andares. Crédito: Morar/Divulgação

O valor geral de vendas (VGVs) do Morada Vitória é de R$ 140 milhões. Segundo Vieira, a maior parte dos compradores deve ser de futuros moradores, mas é provável que o empreendimento, por sua localização, também atraia investidores.

“Acreditamos que haverá muitos investidores devido à tendência de valorização, mas a maioria deve ser de moradores. Pessoas que buscam um upgrade, ou moradores da Serra querendo chegar mais perto de Vitória, ou mesmo moradores de Jardim Camburi e região que vivem de aluguel ou em um apartamento mais antigo e desejam continuar na região, mas não têm condições de comprar um imóvel mais caro”, avalia.

CBL Lotes lança Lagoa Park Plus em Linhares

O Lagoa Park Plus terá lotes mais amplos, com mais de 400 m². Crédito: CBL/Divulgação

Outro lançamento é o da CBL Lotes, em Linhares: o Lagoa Park Plus. O projeto fará parte de uma reserva especial dentro do Lagoa Park II, trazendo lotes mais amplos, com mais de 400 m². Localizado perto do Centro, da BR-101 e de comércios locais, o Lagoa Park Plus terá topografia plana.

“O Lagoa Park III, desde seu lançamento, teve uma valorização de 62,56%. Esse resultado reforça que o produto Lagoa Park Plus chega para alavancar ainda mais a valorização do loteamento”, conta o gerente regional da CBL Lotes, Felipe Coelho.

Empar prepara novo projeto com foco em investidores

O Ônix, da Empar, teve 95% de suas unidades vendidas para investidores. Crédito: Empar/Divulgação

O aumento nos valores de locação tem movimentado o mercado imobiliário da Grande Vitória, atraindo investidores em busca de uma fonte de renda segura e rentável. Prova disso é que a Empar Incorporadora tem colocado esse segmento como foco. Segundo a diretora Camila Menezes, um novo projeto será apresentado ao mercado em breve.

“Estamos preparando um novo lançamento na Praia do Suá, com estúdios e apartamentos de 1 e 2 quartos, voltado para o investidor que busca unir alta liquidez, rentabilidade e valorização imobiliária”, adianta Menezes.

De acordo com a executiva, "há mais demanda do que oferta" nesse perfil de imóvel, que atende famílias, jovens e estudantes. A procura por investimentos é tão alta que o lançamento Onix, da Empar em Jardim Camburi, teve 95% de suas unidades vendidas para esse público.

“Apartamentos com essas características na Grande Vitória estão quase todos locados. Hoje, há mais demanda do que oferta em imóveis compactos. O aluguel se tornou a principal saída para muitas famílias, casais recém-casados, estudantes de outras cidades e pessoas em novas fases de vida. Com a queda do poder aquisitivo e a dificuldade de acesso ao crédito imobiliário, o aluguel tem sido a alternativa para grande parte da população”, explica.

Segundo Menezes, o segredo está em escolher o imóvel certo, no bairro e no momento mais adequado. “A demanda por locação é real e crescente. O investidor que foca em produtos inteligentes, como estúdios e apartamentos compactos em regiões em desenvolvimento, garante não apenas rentabilidade imediata, mas valorização no longo prazo”, complementa.

