Novidades, o que é tendência e bastidores do mercado imobiliário capixaba e do mundo da arquitetura, design e decoração, em conteúdos produzidos pela editora de Imóveis Karine Nobre.

Preços de lançamentos de Jardim Camburi e Praia da Costa chegam a R$ 5,8 milhões

Exclusividade e diferenciais para os futuros moradores estão entre os principais atrativos dos projetos de três empreendimentos apresentados ao mercado recentemente

Vitória
Publicado em 19/09/2025 às 14h49
Berthô, lançamento da Grand Construtora
Berthô, lançamento da Grand Construtora está em um dos últimos terrenos dentro do Parque das Castanheiras. Crédito: Divulgação

Exclusividade e diferenciais para os futuros moradores estão entre os principais atrativos dos projetos de três empreendimentos apresentados ao mercado recentemente. Os preços chegam a R$ 5,8 milhões para uma unidade de quatro suítes em um dos últimos terrenos localizado no Parque das Castanheiras, na Praia da Costa.

Esse é o caso do Berthô, lançamento da Grand Construtora, que foi adiantado pela coluna, condomínio de luxo que será erguido em um espaço de mais de 3 mil m². Ao todo, serão duas torres de dez pavimentos e unidades de 171 m² a 271 m², todas com quatro suítes.

Já no lançamento, o projeto teve 18 das 37 unidades colocadas à venda comercializadas, além de três contratos em andamento e outras negociações em curso. A obra começa em setembro, com a preparação do terreno e o corte da pedra que ocupa o espaço.

Com preços que variam de R$ 3,2 milhões a R$ 5,8 milhões, o Berthô aposta em um conceito de luxo associado ao lifestyle: academia, restaurantes, cafés, padarias e até uma praia particular estão no entorno imediato. Dentro do condomínio, os moradores terão lazer com piscina, spa, bar molhado, brinquedoteca, espaço teens, fitness, lounge pool e mercearia autônoma.

O projeto arquitetônico leva a assinatura de Sandro Pretti, que se inspirou na fluidez do design automotivo italiano para criar formas em harmonia com o entorno. “Buscamos traduzir na arquitetura o movimento e a sofisticação, como a linha do vento que percorre um automóvel esportivo”, explica Pretti.

A pedra natural do terreno foi incorporada à fachada e também à recepção e, para fechar o time, o paisagismo biofílico é assinado por Benedito Abbud, e o design de interiores fica a cargo da Amazonas Arquitetos.

Segundo Gustavo Rezende, diretor comercial da construtora, o produto foi pensado para um público que já conhece o padrão Grand e não abre mão de permanecer no Parque das Castanheiras. “Esse lançamento é muito especial para nós porque leva todo o conceito de sofisticação e lazer imersivo para um dos pontos mais exclusivos de Vila Velha”, afirma.

Mivita apresenta o Quartzo com coberturas de até 211m²

Quartzo da Mivita

Quartzo da Mivita
O Quartzo terá apartamentos de 3 quartos com suíte, com plantas gardens e coberturas lineares de até 211m². Mivita/Divulgação
Quartzo da Mivita
Este é o terceiro lançamento da Mivita em Jardim Camburi. Mivita/Divulgação
Quartzo da Mivita
O Quartzo conta com academia, salão de festas, espaço gourmet, pub e salão de jogos, entre outros. Mivita/Divulgação
Quartzo da Mivita
Lançamento terá 1,2 mil metros de área de lazer e convivência. Mivita/Divulgação
Quartzo da Mivita
Ao todo, serão 78 unidades com plantas diversas e 12 lojas. Mivita/Divulgação
Quartzo da Mivita
O empreendimento está localizado em frente ao estacionamento da Faculdade Estácio de Sá. Mivita/Divulgação
Indo para Jardim Camburi, em Vitória, é a vez da Mivita Construtora apresentar seu mais novo empreendimento no bairro. Depois do Lago e do Serena, já em construção, agora é a vez do Quartzo, lançamento que terá apartamentos de 3 quartos com suíte, com plantas gardens e coberturas lineares de até 211 metros quadrados, com duas a três vagas de garagem. Ao todo, serão 78 unidades com plantas diversas e 12 lojas.

Localizado em frente ao estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, o empreendimento conta com academia, salão de festas, espaço gourmet, pub e salão de jogos, espaço para coworking, sala de reuniões, playzone com quadra indoor, playground e brinquedoteca, além de petplace, bikesharing, piscina com deck e prainha, entre outros.

De acordo com a diretora administrativa e de marketing da Mivita, Livia Giacomim, o empreendimento terá 1,2 mil metros de área de lazer e convivência. Outros diferenciais são a infraestrutura para veículos elétricos e o Espaço Quartzo, um ambiente premium para uso do morador e seus convidados.

“Nossa proposta segue sendo oferecer empreendimentos diferenciados, que caminhem ao encontro das necessidades e desejos do nosso público. Tudo é pensado com muito cuidado, buscando que o cliente tenha a melhor experiência”, afirma.

Lançamento da De Martin Construtora vai presentear compradores com bike elétrica

Mundi Jardim Camburi, De Martin Construtora
O Mundi Jardim Camburi é um edifício de médio/alto padrão. Crédito: De Martin Construtora/Divulgação

A De Martin Construtora está presenteando com uma bike elétrica quem adquirir uma unidade do Mundi Jardim Camburi até o dia 30 de setembro. Localizado no bairro Jardim Camburi, o empreendimento representa o retorno da construtora à região após 17 anos em Vila Velha e Serra.

“Estamos muito felizes em voltar a Vitória e a Jardim Camburi, onde iniciamos nossa trajetória em 2008. Hoje o bairro segue em forte crescimento e valorização, um cenário atrativo para quem busca segurança de investimento. Investir no Mundi Jardim Camburi é, sem dúvida, uma decisão com perspectiva de boa rentabilidade”, afirma a diretora Comercial e de Marketing da De Martin Construtora, Aline De Martin.

Mundi Jardim Camburi, De Martin Construtora
Todas as unidades de 2 quartos foram vendidas no período do lançamento, mas há ainda apartamentos de 3 quartos. Crédito: De Martin Construtora/Divulgação

O Mundi Jardim Camburi é um edifício de médio a alto padrão situado na avenida Governador Eurico Rezende, 220. Segundo a executiva, todas as unidades de 2 quartos foram vendidas no período do lançamento, mas há ainda apartamentos de 3 quartos com áreas privativas a partir de 69 m². Os preços partem de R$ 982.000. Também existem unidades garden: as condições e valores são sob consulta.

O edifício dispõe de lazer distribuído em dois pavimentos, com piscina no rooftop, além de academia, salão de festas gourmet, pub, brinquedoteca e playground, espaço teen e quadra de streetball. O projeto arquitetônico é de Lucas Weber Santos, da BW Arquitetura e o projeto de interiores é assinado por Priscila Braun da BW Arquitetura e Keyla Thom da D3 Arquitetos Associados.

Entrada reduzida para compra de lotes em setembro

A Lotes CBL está com uma campanha para o mês de setembro com entrada reduzida para a compra dos empreendimentos lançados pela loteadora. A campanha “Entrada Reduzida” engloba 25 loteamentos da empresa localizados em Aracruz, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Viana, Cariacica e Praia Grande.

Evento imobiliário internacional tem mais dois especialistas confirmados

O CIMI360 – Congresso Internacional do Mercado Imobiliário acontece na próxima semana, de 23 a 25 de outubro, em São Paulo e confirmou mais dois nomes de especialistas. Sophia Martins, com mais de 25 anos de atuação no mercado imobiliário e é uma das referências em atendimento de alto padrão e em estratégias que reposicionam o conceito de luxo no Brasil. O outro nome é do especialista em regularização de imóveis e diretor da Alfama Cursos, Petrus Mendonça.

O CIMI360 terá mais de 90 oficinas práticas e 550 horas de conteúdo especializado, com especialistas nacionais e internacionais para debater temas como marketing imobiliário, ESG, inteligência de mercado, avaliação de imóveis, funil de vendas, liderança e inovação no relacionamento com o cliente. A expectativa é de que passem pelo evento mais de 8 mil profissionais de cerca de 20 países. Haverá ainda uma feira de negócios com 30 mil m² de área.

