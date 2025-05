Conteúdo de Marca

Até R$ 1,5 bi em lançamentos marca nova fase de construtora do ES

Completando 10 anos de atuação, a Mivita lançou uma nova identidade visual e planeja expandir sua atuação na Grande Vitória nos próximos anos

Publicado em 26 de maio de 2025 às 09:40

Thiago Campagnaro, Livia Giacomin, Renan Machado e André Pretti, sócios e diretores da Mivita, com o treinador de vôlei Bernardinho (centro da foto), durante a edição especial do Mivitalks Crédito: Mivita/Divulgação

O mercado imobiliário da Grande Vitória está em alta, com o aumento tanto no número de lançamentos quanto em valorização e vendas. Somente em 2024, o setor registrou mais 5.060 novas unidades – 28,3% a mais do que em 2023 – e movimentou cerca de R$ 5 bilhões em lançamentos, segundo dados da Brain Inteligência Estratégica.>

E uma das construtoras que está expandindo a atuação na região é a Mivita, que surgiu em Aracruz e, atualmente, tem empreendimentos em dois bairros de alta valorização de Vitória: Jardim Camburi e Praia do Canto. Completando 10 anos em 2025, a empresa tem dois empreendimentos em construção em Jardim Camburi, o Lago e o Serena, que juntos somam um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 300 milhões, além do Stage, pronto para morar na Praia do Canto.>

Além disso, a Mivita tem dois lançamentos previstos para o segundo semestre, um na Mata da Praia e outro em Jardim Camburi e mais dois projetos a serem lançados em 2026, em Jardim Camburi, um deles onde está localizado hoje o Hotel Canto do Sol. Somando essas novidades e o que já foi anunciado, a expectativa é que o VGV da construtora possa chegar a cerca de R$ 1,5 bilhão.>

Entre os planos para o futuro, está também a expansão para o município de Vila Velha, onde a empresa já possui terrenos em fase de análise. Ao todo, são 97 terrenos em estudo de viabilidade em Vitória e Vila Velha, um trabalho que conta com o apoio de recursos de Inteligência Artificial.>

>

“Temos um trabalho de mapeamento de áreas, que é algo que nos mantém sempre em prospecção. Com o apoio de IA e profissionais especializados, vamos afunilando e selecionando projetos viáveis e que fazem sentido dentro do nosso propósito, do nosso perfil e dos nossos objetivos”, destaca o CEO da Mivita, André Pretti. >

Nova fase

A edição especial do Mivitalks, em abril, contou também com a participação do técnico de vôlei Bernardinho Crédito: Mivita/Divulgação

Ao mesmo tempo, a Mivita inaugurou recentemente uma nova fase da marca, que passou por um processo de “rebranding”, com novos posicionamentos e identidade visual. As novidades foram apresentadas durante uma edição especial do Mivitalks, realizado em comemoração aos 10 anos da empresa, no final de abril, que contou também com a participação do técnico de vôlei Bernardinho.>

“A nova marca descreve esse novo momento da Mivita, valorizando nossa história e reforçando nosso propósito e nossos valores, tais como excelência, solidez e beleza. Durante o evento, reforçamos nossa certeza de que cada cliente é único e especial e chega até nós carregado de histórias, sonhos e desejos. Nosso papel é cuidar muito bem deles”, destaca a diretora administrativa e de marketing da Mivita, Livia Giacomin.>

A expansão em número de empreendimentos e área de abrangência, inclusive, faz parte dos planos para esta nova fase da marca. Confira os dois lançamentos da Mivita que já estão em fase de obras: >

Lago by Mivita

Com entrega prevista para 2025, o Lago by Mivita terá 48 unidades disponíveis Crédito: Mivita/Divulgação

Localizado em Jardim Camburi, o Lago by Mivita é um empreendimento de alto padrão. Ao todo, são 48 unidades, incluindo apartamentos tipo garden e coberturas duplex, com opções de até 4 suítes.>

A área de lazer do Lago tem 1.100 m² e conta com spa, sauna, piscinas, espaço fitness, pub para jogos, bike e patinete sharing, coworking e sala de reunião, pet play e pet care, playground, brinquedoteca, salão de festas, espaço gourmet, entre outros.>

O projeto inclui infraestrutura para carregamento de veículos elétricos, além de placas fotovoltaicas que vão gerar energia para as áreas comuns. Também será feita a reutilização da água da chuva e do ar-condicionado e a coleta seletiva do lixo.>

“Um dos diferenciais do Lago by Mivita é o compromisso com a sustentabilidade e a inovação tecnológica. Esses fatores estão presentes em diferentes ambientes do Lago, que traz elementos naturais, áreas verdes e arquitetura biofílica para garantir a sensação de refúgio em meio ao agito da cidade grande”, ressalta Livia Giacomin.>

A entrega do Lago by Mivita está prevista para 2025. >

Serena

O Serena tem 57 unidades, incluindo coberturas duplex e apartamentos tipo garden, com três suítes e piscina privativa Crédito: Mivita/Divulgação

Também localizado em Jardim Camburi e voltado para o alto padrão, o Serena terá 57 apartamentos – distribuídos em três torres com 11 pavimentos cada – e 13 lojas no térreo. As unidades disponíveis podem ter três ou quatro quartos, incluindo coberturas duplex e apartamentos garden com três suítes e piscina privativa, variando de 100m² a 250m².>

Com 1.200 metros quadrados de área comum, o empreendimento inclui brinquedoteca, playground, bicicletário, lounge e área de churrasco, além de oferecer compartilhamento de bicicletas.>

O condomínio vai contar ainda com um sistema de lazer automatizado, com piscinas aquecidas, academia, salão de festas e jogos, pub, quadra poliesportiva, churrasqueira, sauna, coworking e espaço pet play para os animais de estimação.>

"O Serena foi concebido para ser um ambiente completo para as famílias, com espaços de trabalho, de relaxamento e de entretenimento. É um projeto que une inovação tecnológica, sustentabilidade e um conjunto de espaços para lazer e convivência, garantindo o máximo de conforto para os moradores”, afirma Livia.>

Além disso, os itens de segurança e praticidade do empreendimento incluem fechaduras eletrônicas nos apartamentos, sensores de gás, espaço para delivery, lava-pés, lava-patas e guarda-compras.>

Com entrega prevista para 2028, o projeto do Serena também prevê infraestrutura para carregamento de carros elétricos e para automação residencial via Zigbee. >

Mivita

