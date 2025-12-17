Home
EstúdioCast: Viana recebe investimentos em logística e infraestrutura

O episódio especial do Anuário Espírito Santo 2025 teve como temas centrais a veia logística e o ambiente de negócios da cidade capixaba, além das obras estruturantes que estão chegando para transformá-la

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 12:00

O Espírito Santo vive um momento de crescimento econômico, com R$ 137,6 bilhões em investimentos anunciados de 2024 a 2029, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Boa parte desse desenvolvimento passa pela cidade de Viana, que tem recebido diferentes investimentos em logística que estão ajudando a transformar o município.

O episódio especial do Anuário Espírito Santo 2025 teve como temas centrais a veia logística e o ambiente de negócios da cidade capixaba, além das obras estruturantes que estão chegando para transformá-la

Somente nos últimos anos, foram instalados centros de distribuição e unidades operacionais em Viana que somam mais de R$ 500 milhões em investimentos e tem a previsão de gerar mais de 4 mil empregos diretos e indiretos. Para falar sobre o crescimento de Viana e o impacto do município para o Estado, o EstúdioCast especial do Anuário Espírito Santo 2025 recebeu o prefeito da cidade, Wanderson Bueno.

Durante o bate-papo, Bueno falou sobre a veia logística da cidade, que também tem investido em infraestrutura para atrair novos empreendimentos e melhor atender à população local.

Assista ao vídeo acima para saber quais são os investimentos em logística e infraestrutura que estão ajudando a transformar Viana. 

O EstúdioCast recebeu o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, para falar sobre o crescimento e o impacto do município para o Estado.
O EstúdioCast recebeu o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, para falar sobre o crescimento e o impacto do município para o Estado. Crédito: Gabriel Mazim

