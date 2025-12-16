Conteúdo de Marca

O Boticário traz atração de Natal para a Praça do Papa, em Vitória

No Natal de Encantos, visitantes poderão registrar fotos em cenário instagramável que reforça o clima natalino

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:44

O Boticário está presente no Natal de Encantos, com uma experiência para os visitantes do maior evento natalino gratuito de Vitória Crédito: Boat/ Divulgação

No Brasil, a magia natalina traz consigo significados próprios, já que aqui a data se diferencia pelo clima tropical, pelas influências culturais diversas na ceia e pela troca de presentes acalorada. E, nesta última tradição, uma marca é praticamente certeza nos lares por unir versatilidade, autocuidado e qualidade: O Boticário.

Justamente por ter esta ligação tão forte com a data, a marca de perfumaria expandiu suas ações para além dos pontos de venda. Pelo segundo ano consecutivo, O Boticário está presente no Natal de Encantos, o maior evento natalino gratuito de Vitória, que acontece na Praça do Papa e vai até o dia 5 de janeiro.

Os visitantes que passarem pelo local poderão conferir a atração especial da marca, que consiste em um cenário instagramável com uma caixa de presente e um túnel temático personalizados com identidade visual própria, para que o público registre fotos natalinas ainda mais especiais.

Visitantes encontram uma experiência sensorial no espaço O Boticário Crédito: Boat/ Divulgação

Para Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Boticário, participar do Natal de Encantos reforça o compromisso da marca com o público capixaba, fortalecendo a presença em um dos momentos mais emocionantes do ano.

"Ao levar uma experiência sensorial e totalmente gratuita para a Praça do Papa, buscamos retribuir o carinho que recebemos dos consumidores do Espírito Santo, proporcionando memórias afetivas, conexão e encantamento para toda a família. Para nós, estar presente nesse evento é uma forma de celebrarmos juntos a magia do Natal e reforçar os laços construídos ao longo dos anos", pontua.

Espaço de O Boticário no Natal de Encantos de Vitória Crédito: Boat/ Divulgação

Vale destacar que o Natal de Encantos funciona diariamente, das 18h às 23h, exceto nos dias 24 e 31 de dezembro, com entrada totalmente gratuita.

Opções para presentear

E quem já escolheu presentear com O Boticário neste Natal tem ainda mais motivos para comemorar a escolha certa. Em dezembro, a marca oferece 60 opções de combos e kits presenteáveis, com valores promocionais e descontos aplicados de até 44%.

"O Boticário é a marca preferida pelos brasileiros na hora de presentear no Natal, e isso se deve ao cuidado, à qualidade e à variedade de opções pensadas para demonstrar afeto. Nesta época em que o amor e o carinho se tornam ainda mais presentes, nossos kits e fragrâncias traduzem exatamente o significado de presentear: criar memórias, surpreender e emocionar", complementa Jacqueline.

Confira algumas opções de presente para impressionar:

Alguns dos kits em promoção no Boticário Crédito: Divulgação/Boticário

1 Kit Floratta Rose Bouquet - De R$ 224,80 por R$ 174,90 O Kit Presente Floratta Rose Bouquet chega para fazer florescer o lado romântico de cada mulher, trazendo cuidados e fragrância para o dia a dia. Esse kit conta com fragrância desodorante colônia e loção hidratante.



2 Kit Presente Malbec - De R$ 322,60 por R$ 269,90 O Kit Presente Natal Malbec é para criar memórias com quem ama a clássica fragrância masculina de O Boticário, Malbec. A caixa conta com quatro itens de limpeza, hidratação e perfumação.



3 Kit Presente L'eau de Lily Soleil – De R$ 257,80 por R$ 209,90 O Kit Presente Natal Lily Soleil traz dois itens para o dia a dia que transbordam elegância e sofisticação através de uma fragrância floral.



4 Kit Presente Nativa SPA Ameixa Negra – De R$ 219,70 por R$ 159,90 O Kit Presente Natal Nativa Spa Ameixa Negra conta com o ritual completo de autocuidado, da perfumação aos cuidados com a pele. Este presente conta com body splash, loção desodorante hidratante e creme para mãos.



5 Kit Presente Arbo – De R$ 222,80 por R$ 179,80 O kit traz dois itens: uma fragrância masculina fresca e um body spray. Além disso, já vem montado em uma caixa presenteável.



6 Kit Presente Cuide-se Bem Deleite - De R$ 180,60 por R$ 134,90 O Kit Presente Natal Cuide-Se Bem Deleite vem com quatro itens embalados em uma caixa especial, sendo eles: body splash, loção desodorante corporal, creme de mãos e sabonete líquido.



7 Kit Presente Her Code Touch – De R$ 302,80 por R$ 254,90 O Kit Presente Natal Her Code Touch vem com o óleo de massagem corporal e a eau de parfum. Ambos os itens vêm embalados em uma caixa de presente especial.



Impacto das palavras

Além das ações e promoções, a campanha natalina de O Boticário também trouxe um curta-metragem sobre o impacto das palavras no ambiente familiar. Em cinco minutos, a campanha busca refletir sobre as tensões geradas pelo bullying familiar, inspiração que veio de uma pesquisa encomendada pela marca em parceria com a consultoria On The Go. O levantamento revelou que 86% dos brasileiros já sofreram bullying familiar, mas apenas 17% deles costumam discutir o assunto abertamente.

Nesse cenário, as situações mais recorrentes estão relacionadas a comentários sobre aspectos físicos (50%) e comparações entre familiares (80%). A narrativa acompanha Camila, uma jovem que revive, por meio de um álbum de fotos de Natal, as lembranças de comentários críticos vindos de pessoas próximas, especialmente da madrinha, que a fez crescer sob pressões de padrões estéticos, como cobranças sobre o corpo e a aparência.

O filme, que transita entre o passado e presente, busca refletir o conceito criado pela marca “Palavras deixam marcas, que sejam apenas de amor”. Assim, o desfecho celebra o perdão e reforça que o diálogo e o amor expresso em gestos e palavras são caminhos positivos para as relações familiares.

