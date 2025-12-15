Conteúdo de Marca

Agência leva capacitação e apoia pequenos negócios do ES de olho no verão

Com foco no fomento do setor de pequenos negócios capixabas, a Aderes oferece cursos de formação, microcrédito e outras formas de apoio para pequenos empreendedores e empresas

Com feiras, cursos e microcrédito voltados para empreendedores, a Aderes busca fomentar o setor e a economia do Espírito Santo. Crédito: Aderes/Divulgação

Com a chegada do verão, novas oportunidades surgem para pequenos empreendedores e empresas, que se beneficiam do aumento do fluxo de turistas e da busca por diversos produtos e serviços. Por isso, a importância de apoiar e capacitar aqueles que atuam em segmentos voltados a esse público torna-se ainda mais evidente nesta época do ano.

No Espírito Santo, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo (Aderes) busca, por meio de cursos, concessão de crédito e ações diversas, preparar os empreendedores durante todo o ano, incluindo na estação em que a economia tende a aquecer.

“Algumas cidades capixabas chegam a ter um aumento de 30% a 50% do mercado consumidor nessa estação. Em Guarapari, por exemplo, você tem uma cidade com população de cerca de 100 mil habitantes e que recebe mais de um milhão de pessoas no verão. Evidentemente, isso faz com que os negócios e as oportunidades cresçam muito”, afirma o diretor-geral da Aderes, Alberto Gavini.

Ele destaca que, durante o verão, aumenta a demanda por diversos produtos e serviços, incluindo comidas e bebidas, manutenção de ar-condicionado, faxina – com muitas casas sendo utilizadas para aluguel de curta-temporada –, entre outros. Por isso, segundo Gavini, a estação tende a criar oportunidades e mostrar ainda mais a importância dos pequenos negócios para a economia do Estado.

“Hoje, uma grande parte das carteiras assinadas no Espírito Santo vem de pequenos negócios, que também são responsáveis pela distribuição dos produtos das grandes empresas. É, também, a microempresa que dá emprego para os mais jovens e para os mais velhos, então elas são grandes distribuidoras de riqueza”, ressalta.

Formação empreendedora

O programa Capacitar para Empreender, da Aderes, tem projetos que visam a capacitação, qualificação e profissionalização de empreendedores capixabas. Crédito: Aderes/Divulgação

Para receber o grande fluxo de turistas que o Espírito Santo recebe no verão, Gavini destaca que os pequenos empreendedores e negócios do Estado precisam estar preparados. Pensando nisso, a Aderes oferece cursos e consultorias voltados para a capacitação do setor, que é um dos eixos de atuação da instituição.

“A Aderes prepara as pessoas para serem empreendedoras, o que significa dar uma ocupação e ensiná-la a fazer algo, mas também a fazer a gestão do negócio. Isso nos leva ao segundo eixo, que é o da consultoria empresarial, onde buscamos mostrar como melhorar os processos para que o empreendedor ou a pequena empresa venda mais”, pontua.

Com o programa Capacitar para Empreender, a Aderes realiza projetos que visam justamente à capacitação, qualificação e profissionalização dos empresários cadastrados como microempreendedor individual, micro e pequenas empresas, economia solidária, artesanato e agricultura familiar.

Isso inclui a realização de cursos, oficinas, palestras, treinamentos, consultorias, entre outras ações que promovam o desenvolvimento das capacidades de cada empreendedor, melhorando a gestão do seu negócio, gerando inovação e agregando valor aos produtos.

“Ser empreendedor é desafiador, então é preciso ter muita capacidade de organização e adaptabilidade. Pensando nisso, a Aderes tem programas e cursos EAD (a distância), todos gratuitos, em que orientamos os empreendedores que têm essas dificuldades”, comenta Gavini.

A programação e o conteúdo dos cursos EAD e presenciais podem ser conferidos no site da Aderes, por meio dos seguintes links:

Microcrédito e comercialização

Por meio do programa Nossocrédito, a Aderes busca facilitar o acesso de empreendedores capixabas ao microcrédito. Crédito: Aderes/Divulgação

Outro campo de atuação da Aderes é o programa Nossocrédito, em parceria com o Banestes, que disponibiliza crédito para os empreendedores do Espírito Santo. Desde a criação da iniciativa, em 2003, já foram firmados 183.163 contratos e ofertado mais de R$ 1,1 milhão em crédito. Somente nos quatro primeiros meses de 2025, foram 1.294 contratos e R$ 20.708.539 contratados.

A instituição também apoia bancos comunitários de desenvolvimento do Estado, que prestam serviços financeiros solidários, de forma associada e comunitária. Gavini explica que essas associações comunitárias facilitam o recebimento de contas dos moradores locais, devido à distância dos bancos convencionais, além de intermediar renegociações de dívidas da EDP, entre outras ações.

Além disso, a Agência realiza diversas feiras ao longo do ano, para que pequenos empreendedores possam vender produtos e prospectar parcerias para o futuro. Para isso, são abertos editais para seleção de interessados para ocupação de espaços (estandes), onde é possível divulgar e comercializar produtos diversos.

Aderes

Para mais informações sobre os cursos, o acesso ao crédito e as feiras promovidas pela Aderes, os empreendedores podem acessar o site aderes.es.gov.br.

