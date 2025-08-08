Argo lança 2 quartos em Jardim Camburi e Soma apresenta loteamento de alto padrão

Macan Residence terá 144 apartamentos divididos em duas torres. Crédito: Argo/Divulgação

A Argo anunciou o seu segundo lançamento em Jardim Camburi, Vitória: o Macan Residence. O empreendimento terá apartamentos de 2 quartos com suíte e unidades garden com área externa privativa. As reservas já estão abertas para o projeto que traz plantas funcionais, totalizando 144 unidades divididas em duas torres.



O empreendimento vai contar com quatro elevadores de alta performance, área técnica para ar-condicionado tipo split, automação, Wi-Fi nas áreas comuns, climatização, reconhecimento facial, mini mercado, coworking, brinquedoteca, salão de festas, espaço gourmet, piscina, sauna, academia, entre outros.

Macan Residence





Área de lazer do Macan Residence, da Argo . Argo/Divulgação





“O Macan é mais do que um novo empreendimento. Ele representa a continuidade da nossa visão de transformar Jardim Camburi em um verdadeiro polo de moradia inteligente, com qualidade, sofisticação e excelente potencial de valorização”, afirma Emerson Lima, diretor de vendas da Argo.

Um dos destaques do lançamento é o modelo InvesteArgo, estrutura de pagamento criada pela empresa que permite ao investidor pagar 100% da unidade durante a obra com valores diferenciados, sem resíduos financeiros no final.

Alto padrão em São Mateus

Prestige Guriri





A Soma Urbanismo está em fase final de preparação do Prestige Guriri, que marca a estreia de uma nova linha de produtos da empresa voltada para o alto padrão. Localizado em São Mateus, o loteamento será fechado e terá estrutura completa e urbanismo diferenciado.

Entre os destaques do projeto estão a portaria e o clube privativo do empreendimento, que serão assinados pelo arquiteto Humberto Franklin. Mais detalhes serão divulgados nos próximos meses, mas a Soma já adianta que o novo projeto contará com soluções de lazer, segurança e sustentabilidade.

“Estamos construindo algo realmente único para o Norte capixaba, que vai marcar uma nova fase da nossa trajetória. O Prestige Guriri é um projeto cuidadosamente pensado para um público exigente, que busca mais do que um endereço, quer uma experiência de morar. Aguardem, porque vem coisa boa por aí”, destaca Gustavo Barbeiros, presidente da Soma Urbanismo.

Morar inicia segunda fase de vendas do Vista dos Araçás

Todos os apartamentos da primeira fase já foram comercializados. Crédito: Morar/Divulgação

O Vista dos Araçás, empreendimento da Morar Construtora em Vila Velha, iniciou a sua segunda fase de vendas. Segundo a empresa, todos os apartamentos da primeira fase foram vendidos em tempo recorde. As unidades já estão disponíveis e os interessados podem procurar os corretores parceiros da Morar para mais informações.

“A resposta do público à primeira fase superou todas as expectativas. Agora, com a segunda etapa, esperamos repetir o sucesso e continuar contribuindo para o desenvolvimento urbano da região”, afirma Fillipe Vieira, Diretor Comercial e Marketing da Morar Construtora.

Clube de Precificação faz novo encontro

Renato Avelar, Alexandre Schubert e Emerson Lima durante reunião do Clube de Precificação. Crédito: Divulgação

O Clube de Precificação realizou um encontro, nesta quinta-feira, 7, em Vila Velha, na sede da Argo. O evento contou com a presença do presidente da Ademi-ES, Alexandre Schubert, e do diretor comercial da Argo, Emerson Lima. Também estiveram presentes Juca Varejão, Mauro Schneider, Eduardo Ballestrassi da Praia Imobiliária, Zied Feres, Sodré e Jessica Kosman, Arizio Neto, Júlio César Marques, Paúra, Josean.

“O encontro reforçou o propósito do Clube de Precificação: fomentar a troca de experiências, promover a valorização dos imóveis e fortalecer as práticas profissionais, contribuindo para um mercado cada vez mais qualificado e transparente”, avalia Renato Avelar, um dos idealizadores do clube.

