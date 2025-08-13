Mocelin lança studios de luxo na Praia do Canto e MRV prepara dois MCMV na Serra

O FIT @370 da Mocelin terá unidades studio, 1 quarto e garden. Crédito: Mocelin/Divulgação

A busca por unidades compactas anda em alta no mercado imobiliário do Espírito Santo. Boa parte dos lançamentos tem focado neste segmento, indo do luxo ao econômico, seja para alugar, seja para morar, seja para ter o primeiro imóvel. Um desses lançamentos é o FIT @370 da Mocelin Engenharia, localizado na Praia do Canto.

O empreendimento de luxo terá 63 unidades residenciais tipo studio, 1 quarto e garden com áreas privativas de 41m² a 59m². Entre os itens de lazer e comodidade estão academia, espaço crossfit, piscina, sauna, espaço gourmet com terraço, lavanderia compartilhada, conference room, bicicletário e pet care.

Segundo o diretor da construtora, Cesar Mocelin, o lançamento tem vocação para rentabilidade, mas também é voltado para quem deseja morar na Praia do Canto, próximo a toda a gama de serviços do bairro, mas sem estar muito próximo às regiões mais “badaladas”.

Áreas comuns do FIT @370





Academia interna . Mocelin/Divulgação





Sala e cozinha do apartamento de 1 quarto . Mocelin/Divulgação





Coworking . Mocelin/Divulgação





Piscina . Mocelin/Divulgação





Academia externa . Mocelin/Divulgação

“O empreendimento teve um pré-lançamento, e cerca de 40% das suas unidades já foram vendidas. Há muitos investidores entre os compradores e, para o ano que vem, iremos oferecer um opcional de montagem das unidades com uma startup de Santa Catarina”, adianta o empresário.

Aliás, a Praia do Canto terá um terceiro empreendimento da construtora, mas este será para o ano que vem e terá unidades maiores, de três quartos com área privativa em torno de 90m². Mocelin adiantou ainda que outro mercado que tem sido sondado é o de Vila Velha, mas deve ficar para um futuro próximo.

Empreendimento já teve 40% das unidades vendidas no pré-lançamento. Crédito: Mocelin/Divulgação

A empresa é originária de Guarapari, onde tem vários empreendimentos finalizados. Atualmente, há um terreno na cidade, com valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 110 milhões, que ainda não tem previsão de lançamento. Somado ao FIT @370, o VGV seria de R$ 260 milhões.

O projeto do FIT @370 vai contar, ainda, com geração de energia fotovoltaica para áreas comuns, acesso com reconhecimento facial, previsão para portaria remota e para wi-fi nas áreas comuns, fechadura eletrônica em todas as unidades, sistema de monitoramento, iluminação em LED com sensores de presença. A data de entrega é para fevereiro de 2028. Os preços partem de R$ 640.841 para unidades studio, R$ 800.935,08 para 1 quarto e R$ 822.520,35 para os apartamentos garden.

Minha Casa, Minha Vida

O Vila dos Lagos tem previsão de lançamento para agosto, em Porto Canoa, na Serra. Crédito: MRV/Divulgação

Já a MRV anunciou o lançamento de 890 unidades na Serra ainda neste semestre, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. O primeiro, previsto para agosto, será o Vila dos Lagos, que contará com 448 unidades de 2 quartos, com opção de varanda.

O projeto inclui área de lazer completa, com piscinas adulto e infantil, jardim, playgrounds, pet place, gazebos, salão de festas com copa e espaço gourmet. O Vila dos Lagos será localizado em Porto Canoa. Com unidades a partir de R$ 233 mil, além do MCMV, os imóveis também estão enquadrados no programa estadual Nossa Casa.

“Percebemos que uma das prioridades dos nossos clientes, ao escolher um imóvel, é a localização. Por isso, optamos por um bairro muito procurado justamente pela comodidade que oferece”, comenta Werlla Poleze, gestora comercial da MRV no Espírito Santo.

Já o segundo lançamento está previsto para setembro, o Giardino Florença, que ficará localizado em frente ao Parque da Cidade. O empreendimento contará com 442 unidades distribuídas em três torres, cada uma com dois elevadores.

O projeto do Vila dos Lagos inclui área de lazer completa, com piscinas adulto e infantil. Crédito: MRV/Divulgação

Os apartamentos terão opções com suíte e varanda, todos com vaga de garagem, sendo algumas delas cobertas. As unidades poderão ser adquiridas a partir de R$ 400 mil.

A área de lazer inclui piscina adulto e infantil, salão de festas com copa, churrasqueira, pet care e pet place, playground, espaço zen, futmesa, área funcional, horta, praça do bem-estar, miniquadra, quadra de areia e redário. O empreendimento contará com dez lojas comerciais, também disponíveis para venda, a partir de outubro.

“O projeto busca atender a uma demanda por condomínios que ofereçam espaços de convivência mais amplos e bem equipados. Mais do que moradia, as pessoas têm buscado lugares que proporcionem mais qualidade de vida em sua rotina”, conta.

A Gazeta integra o Saiba mais