Construtora do ES faz investimento em startup de Santa Catarina

Crédito: Carlos Alberto

A Mocelin Engenharia, com atuação em Guarapari e Vitória, dando continuidade a um movimento de inovação aberta iniciado há poucos anos dentro da construtora, fez um investimento na Spotlar, uma proptech (property technology, refere-se a inovações dentro do mercado da construção) catarinense, fundada em 2021, que desenvolveu uma plataforma que oferece soluções de projeto e montagem de interiores, permitindo aos clientes visualizar e escolher a decoração de seus apartamentos ainda na planta, para recebê-los prontos para morar.

A ideia é que seja bom para o morador (simplifica um processo que costuma dar muita dor de cabeça) e também para investidores e incorporadores (mais rentabilidade e maior velocidade de venda). "Esse é um caminho sem volta. A tecnologia e a inovação deixaram de ser diferenciais para se tornarem uma obrigação no novo mercado. Precisamos antecipar tendências, entender o novo perfil do consumidor e construir com inteligência", disse Cesar Mocelin, CEO da construtora.

A Spotlar já realizou duas rodadas de investimento e recebeu aportes de grandes fundos como Quartzo Capital, Terracotta Ventures, Bossa Nova Invest e Cyrela Ventures. A ideia é continuar expandindo os negócios e chegar a mais capitais nos próximos anos. Hoje, a plataforma opera em Florianópolis, São Paulo e Curitiba. Em Vitória, o primeiro a receber a tecnologia será o AIR @225, lançamento da incorporadora na Praia do Canto.

Trata-se do segundo aporte da Mocelin em startups. No ano passado, a incorporadora fez um aporte na Archa, empresa que fornece projetos arquitetônicos 100% online.

