Fábrica de papel da Suzano, em Aracruz, começa a funcionar

Fábrica da Suzano, em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Crédito: Fernando Madeira

A Suzano colocou para funcionar, nesta quinta-feira (7), a fábrica de papel tissue (para uso na higiene pessoal) de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A nova máquina está na fase de testes e a aceleração da produção ainda será iniciada, mas a usina já está operando. A inauguração oficial será ainda em 2025, antes do prazo original: primeiro trimestre de 2026.

Trata-se de uma notícia importante para a indústria capixaba, afinal, é mais um passo no processo de agregação de valor à produção local. Aracruz, desde os anos 70, é um importante hub mundial de produção de celulose, agora, com a nova fábrica da Suzano, passa a ser também um hub (nacional, por enquanto) da produção de papel.

O aporte feito na unidade é de R$ 650 milhões, que tem capacidade para 60 mil toneladas de tissue por ano. A companhia, nos últimos anos, vem investindo forte para agregar valor à produção, que, até meados da década passada, era 100% centrada na celulose, que é matéria-prima do papel. A Suzano já é a maior produtora de bens de consumo (guardanapo, papel higiênico, lenço umedecido, por exemplo) do país, com quase 300 mil toneladas por ano. A multinacional tem uma convertedora de papel em operação no Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, com capacidade para 30 mil toneladas por ano, inaugurada em 2020.

A produção de celulose vai quase toda para o mercado externo, enquanto que a de papel é voltada para o mercado interno. Importante para proteger a empresa em momentos de turbulência mundial. A fábrica de tissue fica ao lado das plantas de celulose, em Barra do Riacho.

