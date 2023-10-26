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Nova planta

Suzano anuncia investimento de mais de R$ 1 bi em Aracruz

Gigante brasileira da produção de celulose vai construir uma fábrica de papel tissue no Norte do Espírito Santo

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 18:32

Públicado em 

26 out 2023 às 18:32
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Linha de produção da fábrica de papel higiênico da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim
Fábrica da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim também produz papel tissue Crédito: Suzano/Divulgação
A Suzano, gigante brasileira da produção de celulose, vai construir uma fábrica de papel tissue (de estrutura mais maleável e macia, usado para produtos sanitários) em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Um investimento de R$ 650 milhões. A planta ficará bem ao lado das unidades de produção de celulose da companhia que, aliás, também serão modernizadas, com um aporte de R$ 520 milhões para substituir uma caldeira de biomassa. Os anúncios foram feitos nesta quinta-feira (26), em São Paulo, na presença do CEO da Suzano, Walter Schalka, do governador Renato Casagrande (que estava on-line) e do vice-governador Ricardo Ferraço.
A fábrica de tissue é mais um passo no movimento da Suzano de agregar valor à produção. A empresa já possui uma como essa em Cachoeiro de Itapemirim, inaugurada em 2020. A planta de Aracruz terá capacidade para produzir 60 mil toneladas por ano, o dobro da do Sul do Estado. A nova planta fica pronta em dois anos, o início da produção está marcado para o primeiro trimestre de 2026. Com ela, a Suzano eleva sua produção de bens de consumo (papel higiênico, guardanapo e lenços umedecidos, por exemplo) a 340 mil toneladas anuais, 90 mil no Espírito Santo.

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“É uma notícia muito importante para o Espírito Santo. Vamos passar a ter uma fábrica de papel no Estado, de ponta a ponta, e de grande capacidade. A unidade de Cachoeiro converte o papel em tissue, vamos agora ser fabricantes. O que sairá daqui vai ter a capacidade de atender 10 milhões de consumidores. Vamos mandar papel para todo o Brasil”, comemorou Ricardo Ferraço.
Durante as obras, serão abertos 300 postos de trabalho. Depois de pronta, serão 200 empregos diretos e indiretos.
A Suzano anunciou a intenção de fazer a nova fábrica em junho do ano passado, mas o Conselho de Administração ainda precisava aprovar. O aval foi dado nesta quinta-feira (26).
A nova caldeira de biomassa vai aumentar a eficiência energética da fábrica e reduzirá a emissão de poluentes. Ela começa a operar no último trimestre de 2025. A obra deve gerar 1.200 empregos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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