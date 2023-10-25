Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro

Concessões, privatizações e PPPs: Bandes assina acordo com o BNDES

Acordo de cooperação técnica vai aproximar as duas instituições na estruturação de projetos. Ideia é atrair recursos privados em várias áreas e ampliar as entregas

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 17:20

Públicado em 

25 out 2023 às 17:20
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Ricardo Ferraço, Nelson Barbosa, Renato Casagrande e Marcelo Santive assinaram acordo entre Bandes e BNDES
Ricardo Ferraço, Nelson Barbosa, Renato Casagrande e Marcelo Santive assinaram acordo entre Bandes e BNDES Crédito: Divulgação/Secom-ES
Bandes (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo) e BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) assinaram, nesta quarta-feira (25), em Brasília, um acordo de cooperação técnica que vai aproximar as duas instituições na estruturação de projetos. A ideia central é que, com essa aproximação, concessões, privatizações e parcerias público-privadas ganhem velocidade no Espírito Santo. Estudo divulgado recentemente pelo Tribunal de Contas do Estado mostra que, tanto governo estadual como as prefeituras capixabas, engatinham na área.
"Se aproximar do setor privado, e trazer junto as prefeituras, é uma diretriz do governo do Estado, mas não é algo simples de ser feito. Por isso, estabelecemos essa cooperação com o BNDES. Não queremos apenas ações pontuais, caso da privatização da ES Gás, queremos perenidade. O BNDES, além da estruturação, prospecta investidores. Vai ser algo muito valioso para o Estado", assinalou o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, que participou da cerimônia de assinatura ao lado do governador, Renato Casagrande, do diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa, e do presidente do Bandes, Marcelo Saintive.
"O BNDES tem uma expertise enorme na área, foram eles que estruturaram a privatização da ES Gás. A ideia é alavancarmos isso no Espírito Santo. O BNDES, além de colocar de pé os projetos, vai passar conhecimento para o Bandes. Lá na frente, essa estruturação, que não é simples, será feita aqui dentro de casa", explicou Marcelo Saintive.
O governo capixaba enxerga possibilidades de fechar negócios com empresas (PPPs, concessões e até privatizações, depende da situação) na parte operacional (atividade meio) dos sistemas de saúde e educação, na gestão dos terminais do Transcol, no saneamento das cidades que não são atendidas pela Cesan (são 25 municípios), infraestrutura, e na destinação de resíduos sólidos.
"Queremos fazer uma PPP para a administração de 20 ou 25 escolas. A empresa vai construir, operar e conservar, a nossa equipe de educadores ficará 100% focada na parte pedagógica. Rio Grande do Sul e São Paulo têm projetos nesse sentido. Também temos projeto para os nossos terminais do Transcol. É um passo muito importante para a modernização do Estado do Espírito Santo, precisamos ampliar essa parceria entre Estado e iniciativa privada".
Hoje, o BNDES está desenvolvendo 112 projetos que somam R$ 229,7 bilhões. Apenas um, o da concessão da iluminação pública de Vitória à iniciativa privada, no Espírito Santo.

Veja Também

Empresas montam plano para alavancar gás natural no ES

Pavilhão de Carapina: único interessado é inabilitado e novo leilão será feito

Lentidão do Ministério da Agricultura impede capixabas de exportar peixe por Vitória

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Bandes Parcerias Público-privadas Privatização Bndes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados