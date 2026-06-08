Granizo segue intacto uma semana após tempestade em Muniz Freire

Placas de gelo permanecem intactas em Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo, uma semana após o temporal com chuva de granizo atingir a cidade. A tempestade foi registrada no dia 1° e causou danos e prejuízos para os produtores rurais em cerca de 30 propriedades, conforme apurado pelo repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.





A produção de café pode ser prejudicada por até dois anos, já que parte plantada já estava em período de florada. Além disso, o acumulado de granizo ainda pode causar a ocorrência de fungos e pragas nas lavouras que ficam nas localidades de Cristal, Guaribu, Sossego de Guaribu e São Domingos de Itaici.





O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) orienta que produtores afetados procurem o órgão para orientações sobre o manejo das plantas e pedido de empréstimo bancário, além da emissão de laudos técnicos que comprovem os prejuízos.