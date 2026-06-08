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Caparaó do ES

Granizo segue intacto uma semana após tempestade em Muniz Freire

Temporal com chuva intensa e granizo atingiu o município no dia 1° de junho e causou prejuízos na zona rural

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 19:00

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

08 jun 2026 às 19:00
Pedras e blocos de gelo permaneceram sem derreter mesmo uma semana após temporal em Muniz Freire
Pedras e blocos de gelo permanecem uma semana após temporal em Muniz Freire Montagem  Leitor A Gazeta

Placas de gelo permanecem intactas em Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo, uma semana após o temporal com chuva de granizo atingir a cidade. A tempestade foi registrada no dia 1° e causou danos e prejuízos para os produtores rurais em cerca de 30 propriedades, conforme apurado pelo repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.


A produção de café pode ser prejudicada por até dois anos, já que parte plantada já estava em período de florada. Além disso, o acumulado de granizo ainda pode causar a ocorrência de fungos e pragas nas lavouras que ficam nas localidades de Cristal, Guaribu, Sossego de Guaribu e São Domingos de Itaici. 


O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) orienta que produtores afetados procurem o órgão para orientações sobre o manejo das plantas e pedido de empréstimo bancário, além da emissão de laudos técnicos que comprovem os prejuízos.

Inusitado

De tão incomum, a demora para que as pedras de gelo derretam na região foi chamada de "inexplicável" pelo o coordenador do escritório do Incaper no município, Rodrigo Candido.  Ele acredita que as mudanças climáticas podem ter contribuído para o episódio e explica que o granizo normalmente se forma a partir do choque entre massas de ar quente e frio, o que torna o fenômeno ainda mais atípico em um período de temperaturas já baixas no Caparaó capixaba.

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