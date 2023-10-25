Empresas montam plano para alavancar gás natural no ES

Companhias que operam dentro do mercado de gás natural aqui do Espírito Santo montaram um grupo de trabalho e, em 120 dias, vão apresentar um planejamento visando a expansão da oferta e, consequentemente, do consumo no médio e longo prazos aqui no Estado. O trabalho, batizado de Mais Gás, tem o aval da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e será entregue ao governo estadual assim que estiver pronto. Farão parte produtores de gás (onshore e offshore), transportadores, comercializadores, distribuidores, entidades empresarias e de governo: EnP, Imetame Energia, Seacrest, 3R Petroleum, Equinor, BW Energy, Petrobras, Marca Ambiental, Grupo Lara/CTRVV, TAG, Galp, Vports, Findes, ES Gás, Abegás, Cogen, Sindirepa, Arsp e Seama.
"No evento em que assumimos a ES Gás (em 7 de julho), no Palácio Anchieta, enquanto eu discursava e apresentava os planos para o mercado de gás do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande disse para fazermos aquilo logo. Resolvi reunir todo o setor para apresentarmos um projeto de longo prazo, com as oportunidades, os desafios e como fazer para chegar lá. Conversei com o Ricardo Ferraço (vice-governador e secretário de Desenvolvimento) e ele nos incentivou. O governo é parceiro na empreitada e receberá, em 120 dias, o trabalho, um conjunto de propostas partindo do setor, pronto. Uma consultoria já foi contratada para nos auxiliar", disse Ricardo Botelho, CEO da Energisa
, companhia que, em março passado, comprou a distribuidora ES Gás.