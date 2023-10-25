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Empresas montam plano para alavancar gás natural no ES

Companhias que operam dentro do mercado de gás natural do Espírito Santo montaram um grupo de trabalho e, em 120 dias, vão apresentar um planejamento de longo prazo

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 03:50

Públicado em 

25 out 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

UTG Sul - Unidade de Tratamento de Gás Natural em Anchieta
UTG Sul - Unidade de Tratamento de Gás Natural em Anchieta Crédito: Agência Petrobras
Companhias que operam dentro do mercado de gás natural aqui do Espírito Santo montaram um grupo de trabalho e, em 120 dias, vão apresentar um planejamento visando a expansão da oferta e, consequentemente, do consumo no médio e longo prazos aqui no Estado. O trabalho, batizado de Mais Gás, tem o aval da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e será entregue ao governo estadual assim que estiver pronto. Farão parte produtores de gás (onshore e offshore), transportadores, comercializadores, distribuidores, entidades empresarias e de governo: EnP, Imetame Energia, Seacrest, 3R Petroleum, Equinor, BW Energy, Petrobras, Marca Ambiental, Grupo Lara/CTRVV, TAG, Galp, Vports, Findes, ES Gás, Abegás, Cogen, Sindirepa, Arsp e Seama.  
"No evento em que assumimos a ES Gás (em 7 de julho), no Palácio Anchieta, enquanto eu discursava e apresentava os planos para o mercado de gás do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande disse para fazermos aquilo logo. Resolvi reunir todo o setor para apresentarmos um projeto de longo prazo, com as oportunidades, os desafios e como fazer para chegar lá. Conversei com o Ricardo Ferraço (vice-governador e secretário de Desenvolvimento) e ele nos incentivou. O governo é parceiro na empreitada e receberá, em 120 dias, o trabalho, um conjunto de propostas partindo do setor, pronto. Uma consultoria já foi contratada para nos auxiliar", disse Ricardo Botelho, CEO da Energisa, companhia que, em março passado, comprou a distribuidora ES Gás.
Além das boas ideias que certamente surgirão dentro do grupo de trabalho, que podem virar bons negócios, o governo estadual terá em mãos um documento robusto o suficiente para avaliar a adoção de políticas públicas e incentivos ao setor, bem como levar propostas ao governo federal. O Espírito Santo, por ser produtor de óleo e gás, por ter gasodutos nacionalmente importantes e por ter duas estações de tratamento de gás ociosas, é um ator importante dentro do setor.
"A ideia é que saiamos deste debate com muito conteúdo, com um conjunto de ideias e propostas que mostrem a ambição da cadeia de gás dentro do Estado. Vamos ter uma ZPE (Zona de Processamento de Exportação) em Aracruz, isso tem de estar na conta. O Espírito Santo pode virar um hub de gás? Podemos ter um pólo gás-químico aqui dentro? Temos que ouvir as propostas e estudar as alternativas", explicou Ricardo Botelho.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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