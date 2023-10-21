Espírito Santo não quer subir ICMS, mas observa movimento dos demais estados

Crédito: Carlos Alberto

Pelo texto em debate no Congresso, a repartição do IVA entre os estados se dará a partir da arrecadação média observada entre 2024 e 2028. Portanto, quem tiver uma base maior nesses próximos quatro anos, obterá uma fatia maior do IVA lá na frente. Até agora, 16 estados e o Distrito Federal elevaram o imposto. Na média, o aumento é de 10%.

O governo capixaba, por sua vez, afirma que as contas estão em ordem e que, observando apenas o cenário atual do caixa, não vai aumentar a alíquota padrão do ICMS. Seria uma medida sem sentido. A questão é que, se for para olhar para a reforma tributária, o Estado pode acabar perdendo arrecadação no médio e longo prazos, já que ficaria com um pedaço menor do bolo a ser dividido. Portanto, o aumento, embora não desejado, acabou entrando no radar. A avaliação é de que os estados precisam conversar em busca da racionalidade, afinal, se todos subirem o seus impostos, a proporção da divisão do IVA, lá na frente, não mudará, mas o contribuinte acabará pagando, imediatamente, um preço elevado por tudo isso.