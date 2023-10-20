Zurich aposta que anúncio de escola vai acelerar negociações da área do Aeroporto

"Ajuda muito, dá visibilidade para o que está sendo feito ali, ainda mais em se tratando de um grupo como o Buaiz. Ajuda a quebrar o paradigma que ainda existe de instalar um empreendimento em uma área que não é própria (é uma concessão pública). Hoje, é possível estabelecer um contrato de 50 anos, isso dá uma estabilidade importante para o empreendedor. É certo que ganharemos velocidade após este anúncio", assinalou Ricardo Gesse, CEO da Zurich Brasil.