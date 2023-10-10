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Empreendimento

Área do Aeroporto de Vitória terá escola; obra vai criar 400 empregos

Nova unidade da Escola Americana vai funcionar ao lado ao terminal. Acesso será pela Avenida Adalberto Simão Nader

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 13:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 out 2023 às 13:32
A área do Aeroporto de Vitória vai ganhar uma unidade escolar a partir de janeiro de 2025 e vai gerar 400 empregos diretos e indiretos durante as obras. A Escola Americana de Vitória vai expandir a atuação na Capital com a nova unidade, que ficará na lateral da via de saída do terminal. A entrada será pela Avenida Adalberto Simão Nader.
Os interessados em fazer parte da equipe de trabalho deve enviar o currículo para o e-mail [email protected]. Já as empresas fornecedoras podem se cadastrar pelo endereço [email protected].
A construção será feita pela Retrofit Engenharia, em uma área de 42 mil metros quadrados. O investimento será na ordem de R$ 30 milhões, somente na primeira fase do projeto. O campus Aeroporto terá turmas do ensino fundamental II (Middle School) e do ensino médio (High School).
Área do Aeroporto de Vitória que vai funcionar a Escola Americana de Vitória
Área do Aeroporto de Vitória onde terá uma unidade da Escola Americana de Vitória Crédito: Reprodução
No primeiro momento, serão 21 novas salas, como laboratório de ciências e designer, além de uma sala de artes. O local contará ainda com um complexo esportivo com campo de futebol, quadras poliesportivas, quadra de tênis, entre outras opções.
O lançamento da obra foi feito na manhã desta terça-feira (10) e a inauguração está prevista para janeiro de 2025.
A Escola Americana de Vitória é um dos primeiros projetos a ocupar os espaços do sítio aeroportuário, como prevê o plano de desenvolvimento imobiliários da Zurich Airport, empresa que administra o terminal e os terrenos que compõem a área concedida pela União.
Escola Americana no Aeroporto de Vitória
Escola Americana no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação
“A EAV Campus Aeroporto ampliará ainda mais as oportunidades de desenvolvimento integral e internacional de nossos alunos, com uma estrutura educacional e esportiva completa para nossa comunidade”, informa o diretor-geral da escola, Cristiano Carvalho.
A expectativa é de que a nova unidade ofereça bolsas de estudo para o ensino médio a estudantes que não tenham condições financeiras de estudar a EAV.
Em 2024, a unidade do Álvares Cabral terá cinco novas salas de aula inauguradas, dentro do plano de expansão da instituição que atua no Espírito Santo há cinco anos.
Escola Americana no Aeroporto de Vitória
Escola Americana no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação

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