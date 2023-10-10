Área do Aeroporto de Vitória terá escola; obra vai criar 400 empregos

A área do Aeroporto de Vitória vai ganhar uma unidade escolar a partir de janeiro de 2025 e vai gerar 400 empregos diretos e indiretos durante as obras. A Escola Americana de Vitória vai expandir a atuação na Capital com a nova unidade, que ficará na lateral da via de saída do terminal. A entrada será pela Avenida Adalberto Simão Nader.

[email protected]. Já as empresas fornecedoras podem se cadastrar pelo endereço [email protected]. Os interessados em fazer parte da equipe de trabalho deve enviar o currículo para o e-mail. Já as empresas fornecedoras podem se cadastrar pelo endereço

A construção será feita pela Retrofit Engenharia, em uma área de 42 mil metros quadrados. O investimento será na ordem de R$ 30 milhões, somente na primeira fase do projeto. O campus Aeroporto terá turmas do ensino fundamental II (Middle School) e do ensino médio (High School).

Área do Aeroporto de Vitória onde terá uma unidade da Escola Americana de Vitória Crédito: Reprodução

No primeiro momento, serão 21 novas salas, como laboratório de ciências e designer, além de uma sala de artes. O local contará ainda com um complexo esportivo com campo de futebol, quadras poliesportivas, quadra de tênis, entre outras opções.

O lançamento da obra foi feito na manhã desta terça-feira (10) e a inauguração está prevista para janeiro de 2025.

A Escola Americana de Vitória é um dos primeiros projetos a ocupar os espaços do sítio aeroportuário, como prevê o plano de desenvolvimento imobiliários da Zurich Airport, empresa que administra o terminal e os terrenos que compõem a área concedida pela União.

Escola Americana no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação

“A EAV Campus Aeroporto ampliará ainda mais as oportunidades de desenvolvimento integral e internacional de nossos alunos, com uma estrutura educacional e esportiva completa para nossa comunidade”, informa o diretor-geral da escola, Cristiano Carvalho.

A expectativa é de que a nova unidade ofereça bolsas de estudo para o ensino médio a estudantes que não tenham condições financeiras de estudar a EAV.

Em 2024, a unidade do Álvares Cabral terá cinco novas salas de aula inauguradas, dentro do plano de expansão da instituição que atua no Espírito Santo há cinco anos.